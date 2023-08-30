Прогнозируемое возвращение коронавируса в россию

3:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что пандемия коронавирусной инфекции ушла в прошлое. Но значит ли, что заболевание больше не вернется в Россию в виде новых штаммов?

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

Закончившиеся ограничения и вакцинация

Этот год был отмечен полным снятием ограничений, наложенных во время распространения коронавируса. Всемирная организация здравоохранения даже объявила официальное окончание пандемии. Однако вирусологи продолжают беспокоиться о будущем. В России идут работы по модернизации вакцины "Спутник", чтобы она оставалась эффективной против новых вариантов вируса.

Возможные сценарии осенне-весеннего периода

"Впереди нас ждет осень, а вместе с ней и сезонный рост заболеваемости из-за похолодания, возвращения людей в коллектив после отпусков и так далее. Ожидать ли такого же количества заболевших, как при коронавирусной инфекции — скорее всего нет, потому что за счет массовой вакцинации и большого числа переболевших уже сформировался достаточно прочный коллективный иммунитет. Тем более, что "омикроном" переболели уже многие. Поэтому вряд ли будет такой выраженный подъём. Мы скорее ждём новую вспышку гриппа и рост заболеваемости им с конца октября по апрель", — говорит директор по лабораторной медицине компании "ЛабКвест" + "Q-Клиника", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Прогнозируемое будущее коронавируса

Специалисты предсказывают небольшой всплеск заболеваемости коронавирусом уже осенью. Сентябрь и октябрь создают оптимальные условия для распространения вирусов из-за изменения температуры и влажности воздуха.

Долгосрочные перспективы

Хотя COVID-19 пока нельзя назвать обычной сезонной инфекцией, со временем он может стать одним из "повседневных" болезней, подобно другим респираторным вирусам. Врачи считают, что большинство зараженных будут переносить болезнь в легкой форме, а некоторые даже могут не заметить симптомов.

Новый штамм "Эрис": заразность и патогенность

Специалисты отмечают, что новый штамм "Эрис" может стать более заразным, но менее опасным в плане патогенности. Это может означать, что болезнь будет переноситься легче. Людям с ослабленным иммунитетом и склонным к заболеваниям следует оставаться бдительными, сообщает "Вести Подмосковья".

"Потенциально этот штамм может вытеснить другие, но станет ли он доминирующим — ответить сложно, потому что пока зафиксировано только несколько случаев, в каждом из которых заболевание протекало в легкой форме. В любом случае, мы в определенной степени готовы — поскольку "Эрис" является разновидностью "омикрона", в России его могут выявлять всеми ранее разработанными ПЦР тест-системами", — говорит Любовь Станкевич.

Возможное влияние нового штамма

Штамм "Эрис" пока только начинает распространяться, и нельзя точно сказать, станет ли он доминирующим. Однако врачи подчеркивают, что мы готовы к возможному увеличению числа случаев благодаря существующим тестам на коронавирус.

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