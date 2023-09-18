Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CD: Путин никогда не планировал захватить территорию стран НАТО
US News & World Report: в рейтинге самых могущественных стран мира в 2023 году РФ стала третьей
В Подмосковье изменил маршрут поезда и предложил пассажирам прыгать на пути
Экономист Остапкович: Россия остаётся под воздействием последствий кризиса 2008 года
Певица Анна Седокова вернулась в Россию с сыном и остановилась в отеле
WSJ: власти Украины пытаются найти деньги для продолжения боевых действий
Актриса Марина Кравец переживает за карьеру мужа-продюсера телеканала ТНТ
Под Иркутском сбежал заключённый, судимый за несколько убийств
Азаров: ВСУ полностью утратили наступательный потенциал и стали обороняться

Врач-нефролог: 4 ключевых совета, которые сохранят почки здоровыми

3:35
Здоровье

Новое исследование, проведенное международной группой ученых, предполагает, что определенные продукты, особенно морепродукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, могут помочь снизить риск развития хронической болезни почек (ХБП). ХБП — это заболевание, которым страдают по меньшей мере 700 миллионов человек во всем мире и которое может привести к почечной недостаточности и увеличению смертности.

Врач-нефролог: 4 ключевых совета, которые сохранят почки здоровыми
Фото: openverse

В исследовании изучалась связь между диетой и риском развития ХБП путем оценки скорости клубочковой фильтрации (СКФ), которая измеряет, насколько эффективно почки удаляют отходы жизнедеятельности и избыток жидкости из крови. Полученные результаты показали, что потребление морепродуктов было связано со снижением риска заболеваний почек на восемь процентов. Однако исследование не выявило аналогичного снижения риска развития ХБП, связанного с омега-3, содержащимися в растительных источниках.

Важно отметить, что эти результаты являются наблюдательными и не могут установить прямую причинно-следственную связь между потреблением омега-3 из морепродуктов и улучшением здоровья почек. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять лежащие в их основе механизмы.

Людям, заботящимся о здоровье почек, может быть полезно придерживаться плана питания, благоприятного для почек. Вот несколько диетических советов:

Сбалансируйте потребление белка: убедитесь, что вы потребляете соответствующее количество и тип белка. Слишком много белка может нарушить функцию почек, в то время как недостаточное потребление белка может привести к проблемам со здоровьем. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или диетологом, чтобы определить ваши потребности в белке в зависимости от состояния вашего здоровья и уровня активности.

Выбирайте полезные жиры: Ограничьте общее потребление жиров и при приготовлении пищи выбирайте более полезные жиры, такие как оливковое масло. Сбалансированное потребление жиров имеет решающее значение для поддержания здоровья почек.

Отдавайте предпочтение цельнозерновым углеводам: таким как цельная пшеница, коричневый рис и овес, а не рафинированным углеводам. Полезные углеводы могут помочь контролировать вес и улучшить общее состояние здоровья.

Уменьшите потребление натрия: Чрезмерное потребление натрия может привести к задержке воды, повышению кровяного давления и дальнейшему повреждению почек. Ограничьте потребление натрия до уровня менее 2300 миллиграммов в день и используйте травы и специи для придания вкуса вместо соли.

Свежие и необработанные продукты: По возможности отдавайте предпочтение свежим или замороженным овощам, а не консервированным вариантам, так как консервированные овощи часто содержат добавленную соль. Когда вы ужинаете вне дома, заказывайте блюда без добавления соли.

Сбалансированное питание и употребление морепродуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, могут способствовать улучшению здоровья почек. Тем не менее, важно проконсультироваться с медицинским работником или зарегистрированным диетологом для получения индивидуальных рекомендаций по питанию, особенно если у вас есть заболевание почек или вы подвержены риску его развития.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

#21 СЕРДЕЧНЫЙ ПОДКАСТ | ДИАЛОГ С НЕФРОЛОГОМ | ПОЧКИ, КАК СОХРАНИТЬ ИХ ЗДОРОВЫМИ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Для людей с высоким IQ свойственны неряшливость и поздний сон — Psychology Today

Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.

PT: в США рассказали о вредных привычках людей с высоким IQ
Наследство актёра Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака
Стало известно, кому достанется наследство актёра Гришечкина
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова
Такие известия под ночь ей ни к чему: Александра Пахмутова долгое время не знала о кончине любимого супруга
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
Последние материалы
Под Иркутском сбежал заключённый, судимый за несколько убийств
Азаров: ВСУ полностью утратили наступательный потенциал и стали обороняться
ГИБДД: камеры не могут зафиксировать нарушение лишь при нереальной сейчас для машин скорости
"Царьград": Огромные потери ВСУ — сводки не содержат эти хроники
Porsche Taycan достиг мирового рекорда заезда на высоту среди электромобилей
Kaspersky прогнозирует возвращение западных клиентов
На Московском Марафоне компания Chery провела акцию с розыгрышем седан Arrizo 8
Одно из крупнейших издательств «Эксмо» пожаловалось в ФАС на плагиат «Букваря»
Трёхлучевые фары станут новой "фишкой" электромобилей Mercedes-Benz
В Бурятии расследуют уголовное дело о контрабанде лесоматериалов более, чем на 13 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников