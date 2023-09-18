Врач-нефролог: 4 ключевых совета, которые сохранят почки здоровыми

3:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование, проведенное международной группой ученых, предполагает, что определенные продукты, особенно морепродукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, могут помочь снизить риск развития хронической болезни почек (ХБП). ХБП — это заболевание, которым страдают по меньшей мере 700 миллионов человек во всем мире и которое может привести к почечной недостаточности и увеличению смертности.

Фото: openverse

В исследовании изучалась связь между диетой и риском развития ХБП путем оценки скорости клубочковой фильтрации (СКФ), которая измеряет, насколько эффективно почки удаляют отходы жизнедеятельности и избыток жидкости из крови. Полученные результаты показали, что потребление морепродуктов было связано со снижением риска заболеваний почек на восемь процентов. Однако исследование не выявило аналогичного снижения риска развития ХБП, связанного с омега-3, содержащимися в растительных источниках.

Важно отметить, что эти результаты являются наблюдательными и не могут установить прямую причинно-следственную связь между потреблением омега-3 из морепродуктов и улучшением здоровья почек. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять лежащие в их основе механизмы.

Людям, заботящимся о здоровье почек, может быть полезно придерживаться плана питания, благоприятного для почек. Вот несколько диетических советов:

Сбалансируйте потребление белка: убедитесь, что вы потребляете соответствующее количество и тип белка. Слишком много белка может нарушить функцию почек, в то время как недостаточное потребление белка может привести к проблемам со здоровьем. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или диетологом, чтобы определить ваши потребности в белке в зависимости от состояния вашего здоровья и уровня активности.

Выбирайте полезные жиры: Ограничьте общее потребление жиров и при приготовлении пищи выбирайте более полезные жиры, такие как оливковое масло. Сбалансированное потребление жиров имеет решающее значение для поддержания здоровья почек.

Отдавайте предпочтение цельнозерновым углеводам: таким как цельная пшеница, коричневый рис и овес, а не рафинированным углеводам. Полезные углеводы могут помочь контролировать вес и улучшить общее состояние здоровья.

Уменьшите потребление натрия: Чрезмерное потребление натрия может привести к задержке воды, повышению кровяного давления и дальнейшему повреждению почек. Ограничьте потребление натрия до уровня менее 2300 миллиграммов в день и используйте травы и специи для придания вкуса вместо соли.

Свежие и необработанные продукты: По возможности отдавайте предпочтение свежим или замороженным овощам, а не консервированным вариантам, так как консервированные овощи часто содержат добавленную соль. Когда вы ужинаете вне дома, заказывайте блюда без добавления соли.

Сбалансированное питание и употребление морепродуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, могут способствовать улучшению здоровья почек. Тем не менее, важно проконсультироваться с медицинским работником или зарегистрированным диетологом для получения индивидуальных рекомендаций по питанию, особенно если у вас есть заболевание почек или вы подвержены риску его развития.

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#21 СЕРДЕЧНЫЙ ПОДКАСТ | ДИАЛОГ С НЕФРОЛОГОМ | ПОЧКИ, КАК СОХРАНИТЬ ИХ ЗДОРОВЫМИ