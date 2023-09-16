6 противовоспалительных продуктов для уменьшения боли при артрите

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам терапевта доктора Ирины Андреевой, вот шесть противовоспалительных продуктов, которые могут помочь облегчить боль при артрите и уменьшить воспаление:

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Орехи и семечки: Миндаль, грецкие орехи и семена льна богаты полезными жирами и антиоксидантами, которые могут помочь уменьшить воспаление. Доктор Андреева рекомендует съедать небольшую горсть этих орехов и семян ежедневно.

Оливковое масло: Оливковое масло первого отжима содержит мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, которые могут способствовать улучшению здоровья суставов. Вы можете использовать оливковое масло первого отжима для приготовления пищи и в качестве заправки для салатов.

Цельнозерновые продукты: Включение в свой рацион цельнозерновых продуктов, таких как рис, киноа, овес и полба, может обеспечить организм необходимой клетчаткой, которая обладает противовоспалительным действием. Доктор Андреева предлагает стремиться к тому, чтобы по крайней мере половина вашего ежедневного потребления зерновых составляла цельное зерно.

Чеснок: Чеснок богат соединениями серы, которые могут помочь уменьшить воспаление. Включение одного или двух зубчиков чеснока в ваш ежедневный рацион может оказать потенциальное противовоспалительное действие.

Зеленый чай: Зеленый чай богат антиоксидантами, называемыми катехинами, которые могут помочь уменьшить воспаление, связанное с артритом. Регулярное употребление зеленого чая может способствовать улучшению здоровья суставов.

Вишня: Вишня, особенно терпкая, богата растительными соединениями, известными как антоцианы, которые обладают противовоспалительными свойствами. Доктор Андреева рекомендует ежедневно выпивать чашку вишни или терпкого вишневого сока, чтобы потенциально уменьшить воспаление.

Хотя эти продукты могут и не вылечить артрит, включение их в ваш рацион потенциально может помочь облегчить симптомы и улучшить общее состояние суставов.

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