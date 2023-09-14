Томский нарколог Трефилова рассказала о методах лечения алкогольной зависимости

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людмила Трефилова, психиатр-нарколог Томского областного наркологического диспансера, подчеркнула важность обращения за профессиональной помощью при алкогольной зависимости. Она заявила, что люди, которые хотят излечиться от алкогольной зависимости, обязаны обращаться к специалистам для комплексного и систематического лечения.

Фото: openverse

Трефилова пояснила, что процесс лечения обычно включает в себя очищение организма от вредных веществ и восстановление баланса. После этого начального этапа люди могут пройти программу реабилитации, которая обычно длится около шести месяцев. Только после выполнения этих шагов желательно рассмотреть возможность кодирования от алкогольной зависимости.

Нарколог подчеркнул, что алкоголь воздействует на все системы и органы организма, приводя к целому ряду проблем со здоровьем. К ним могут относиться проблемы с нервной системой, желудочно-кишечные расстройства, гепатит, цирроз печени, рак печени, нарушения менструального цикла у женщин и снижение уровня тестостерона у мужчин. Поэтому защита организма от вредного воздействия алкоголя имеет решающее значение, сообщает Tomsk.mk.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

АЛКОГОЛЬНАЯ ДЕПРЕССИЯ: причины, симптомы, последствия | Лечение депрессии при алкоголизме