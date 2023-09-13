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3:10
Здоровье

Результаты новых исследований свидетельствуют о том, что отравление свинцом оказывает гораздо более существенное влияние на здоровье населения планеты, чем считалось ранее, потенциально приводя к смерти более пяти миллионов человек в год и представляя угрозу, сравнимую с загрязнением воздуха.

Учёные назвали металл, угрожающий здоровью человечества больше чем курение
Фото: Wikipedia

Загрязнение окружающей среды свинцом связано с различными серьезными проблемами со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и когнитивным развитием детей младшего возраста. В результате, использование этилированного бензина было запрещено во всем мире. Однако люди по-прежнему могут подвергаться воздействию этого мощного нейротоксина из различных источников, включая продукты питания, почву, посуду, удобрения, косметику, свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы и многое другое.

Исследование, проведенное двумя экономистами из Всемирного банка и опубликованное в журнале Lancet Planetary Health, представляет собой первую попытку оценить влияние воздействия свинца на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и снижение IQ у детей как в благополучных, так и в развивающихся странах.

Ведущий автор работы, Бьорн Ларсен, выразил удивление масштабами цифр, полученных с помощью его модели, заявив, что вначале не решался даже упомянуть о них в связи с их размерами.

Согласно модели, в 2019 г. воздействие свинца привело к смерти от сердечно-сосудистых заболеваний примерно 5,5 млн. взрослых, причем 90% из них — в странах с низким и средним уровнем дохода. Эта цифра в шесть раз превышает предыдущие оценки и составляет около 30% всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной смертности в мире.

Более того, результаты исследования свидетельствуют о том, что воздействие свинца является более значимым фактором, способствующим развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чем такие факторы, как курение или уровень холестерина.

Кроме того, по оценкам авторов исследования, в 2019 году дети в возрасте до пяти лет во всем мире потеряют 765 млн. баллов IQ из-за отравления свинцом, причем 95% этих потерь придется на развивающиеся страны. Эта цифра почти на 80% выше, чем считалось ранее.

Несмотря на интригующий характер исследования, эксперты, такие как Рой Харрисон, специализирующийся на проблемах загрязнения воздуха и здоровья населения в Бирмингемском университете (Великобритания), предупреждают, что оно сопряжено со многими неопределенностями. Так, например, связь между уровнем свинца в крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями основана на результатах исследования, проведенного в США, и экстраполяция этих данных на весь мир является значительным скачком.

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Свинец: от Римского водопровода до загрязнения планеты – геоэколог Захар Слуковский | Научпоп
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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