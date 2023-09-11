Академик Калинин рассказал, от употребления какого арбуза можно умереть: делается укол

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Москве женщина скончалась после того, как поела арбуз, купленный у станции метро. Могла ли ягода стать причиной отравления и как обезопасить себя от смертельно опасных покупок в магазине или на рынке, рассказал Pravda.Ru генеральный директор национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин.

Фото: https://roscontrol.com/

По словам эксперта, смертельные случаи после употребления арбузов бывают.

"Это делается элементарно и уже не один год, и даже не только у нас в России. В начале, когда ещё арбузы плохо созревают, а их хочется продать уже на рынке, делается укол, вводится химический краситель. И арбуз быстрее, якобы, созревает. Его разрезаешь — он красный. После этого, извините, но можно умереть. Смотря какое вещество туда закачали", — объяснил специалист.

Когда арбузы уже начинают созревать, и они зрелые, например, арбуз вялый. Надо, чтобы он был более сочный, — так же делается укол. Делают это люди исключительно недобросовестные, которых, конечно, надо ловить и наказывать, добавил собеседник издания.

Такое происходит ежегодно, однако это единичные случаи.

"Человек может сознание потерять или расстройство желудочно-кишечного тракта может быть, или головные боли. В зависимости оттого, какое вещество вкололи в арбуз", — продолжил академик.

Обезопасить себя при выборе сладкой ягоды очень сложно. Нужно обращать внимание на определённые признаки, чтобы она была и спелой, и сочной, и нормальной, заявил Калинин.

Ситуация с дынями аналогичная. Они также обрабатываются газом для лучшего хранения. На вкус они сладкие и приятные, но корочку стоит держать подальше ото рта. И лучше её всё-таки помыть под проточной водой, заключил эксперт.

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