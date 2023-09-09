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JCI: В Швеции найдены витамины, передозировка которыми вызывает онкологию

1:05
Здоровье

Исследователи из Каролинского университета в Швеции провели исследование, предполагающее, что избыток витаминов С и Е может быть связан с развитием рака. Эти результаты были опубликованы в журнале клинических исследований.

JCI: В Швеции найдены витамины, передозировка которыми вызывает онкологию
Фото: openverse

Исследование показывает, что повышенный уровень витаминов С и Е может способствовать образованию новых кровеносных сосудов и увеличению насыщения тканей кислородом. Это, в свою очередь, потенциально может способствовать росту раковых клеток. Чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперименты на грызунах, инфицированных раком.

Результаты исследования выявили корреляцию между скоростью роста раковых клеток и дозировкой вводимых витаминов С и Е. Это говорит о том, что чрезмерное потребление этих витаминов может представлять риск и способствовать развитию рака. Важно отметить, что для полного понимания последствий этих результатов для здоровья человека потребуются дальнейшие научные и клинические исследования.

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Гипервитаминоз: переизбыток витаминов | К чему приводит передозировка витаминов? 💊
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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