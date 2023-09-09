JCI: В Швеции найдены витамины, передозировка которыми вызывает онкологию

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Каролинского университета в Швеции провели исследование, предполагающее, что избыток витаминов С и Е может быть связан с развитием рака. Эти результаты были опубликованы в журнале клинических исследований.

Фото: openverse

Исследование показывает, что повышенный уровень витаминов С и Е может способствовать образованию новых кровеносных сосудов и увеличению насыщения тканей кислородом. Это, в свою очередь, потенциально может способствовать росту раковых клеток. Чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперименты на грызунах, инфицированных раком.

Результаты исследования выявили корреляцию между скоростью роста раковых клеток и дозировкой вводимых витаминов С и Е. Это говорит о том, что чрезмерное потребление этих витаминов может представлять риск и способствовать развитию рака. Важно отметить, что для полного понимания последствий этих результатов для здоровья человека потребуются дальнейшие научные и клинические исследования.

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