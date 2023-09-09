Врач Пурди рассказала, почему укачивает в такси, а в собственной машине нет

3:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чувство дисбаланса, известное как укачивание или морская болезнь, возникает, когда наше визуальное восприятие не соответствует ощущениям, передаваемым внутренним ухом, отвечающим за чувство равновесия и определение положения тела в пространстве, как объясняет американский врач Лора Пурди.

Фото: Openverse

Кроме того, некоторые группы людей более подвержены укачиванию, такие как женщины (особенно беременные), дети и пациенты, страдающие мигренью. Почему укачивает в такси? Обработка информации отличается тем, что когда мы водим машину сами или нас везут друзья, наше внимание в первую очередь устремлено на дорогу перед нами, и визуальная информация соответствует ощущениям движения нашего тела, которые поступают из внутреннего уха.

Однако, когда мы едем в такси, наше внимание часто отвлекается от дороги: мы читаем, смотрим в телефон или рассматриваем стационарные объекты по сторонам. В этом случае информация, поступающая внутреннему уху, не соответствует тому, что мы видим в данный момент, как объясняет Пурди. Пассажиры, в общем, подвержены укачиванию сильнее, чем водители.

Водители реже испытывают тошноту и дискомфорт от движения. Вероятно, это связано с тем, что водители используют другие моторные навыки мозга при управлении машиной. Кроме того, когда мы сами водим автомобиль, мы заранее знаем, какие движения совершит машина, что облегчает мозгу сопоставление информации от разных органов чувств, как объясняет врач Сара Роббинс.

Поездка на заднем сиденье также часто сопровождается более сильным укачиванием, как и на американских горках. Это связано с тем, что на задних сиденьях больше воздействует сила при резких поворотах. Кроме того, во многих автомобилях кондиционер не так хорошо охлаждает воздух в задней части салона, что может усугублять дискомфорт, особенно в жаркую погоду. Ненадежное вождение или плохое состояние дороги также могут вызвать укачивание.

Если водитель такси резко ускоряется или тормозит, делает крутые повороты на большой скорости или дорога качественно не выдерживает, то даже у пассажиров, обычно не подверженных морской болезни, может появиться укачивание, подчеркивает Лора Пурди. Чувство тревоги также может усугубить дискомфорт при поездке, сообщает Psychologies. ru. Садясь в такси, мы полагаемся на безопасность, предоставляемую незнакомому водителю. Хотя не все таксисты ведут себя неаккуратно, но у людей с повышенной тревожностью могут возникать беспокойства, что водитель будет вести машину неосторожно, что, в свою очередь, может усугубить их состояние.

Существует несколько методов справиться с тошнотой и головокружением во время поездки на такси, которые рекомендуют эксперты:

Попросите водителя открыть окно.

Принимайте препараты от укачивания, чаще всего на основе дименгидрината. Принимать их следует примерно за 45 минут до поездки.

Если возможно, садитесь на переднее сиденье.

Не читайте и не смотрите в телефон во время поездки. Лучше сосредоточьтесь на горизонте или дальних объектах за окном.

Дышите медленно и глубоко, что помогает снизить тревожность и уменьшить ощущение дисбаланса.

Попробуйте отвлечься, например, поговорите с водителем, позвоните кому-нибудь или послушайте музыку.

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Что делать, если вас укачивает