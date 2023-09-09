Семейный врач Чудаков: выявить зарождающееся ожирение помогут изменения в обхвате талии и индексе массы тела

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Руководитель направления "Превентивная медицина" в рамках НТИ HealthNet и кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков поделился информацией с RT о том, какие параметры тела стоит отслеживать, чтобы избежать набора лишнего веса и потенциального ожирения.

Фото: "weight loss sad face" by stockcatalog is licensed under CC BY 2.0.

Согласно его словам, важно обратить внимание на изменения в обхвате талии и индексе массы тела.

"Важным методом контроля нормальной массы тела является определение индекса массы тела. Для женщин этот показатель должен составлять 20-22 единицы, а для мужчин — от 23 до 25 единиц. Ещё одним важным показателем является объём талии, который не должен превышать 94 см у мужчин и 80 см у женщин", — объяснил медик.

Если данные показатели выходят за пределы нормы, это может указывать на повышенный риск развития абдоминального ожирения. Это чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и другими метаболическим нарушениям.

Чудаков также отметил, что основной причиной ожирения является неравновесие между количеством потребляемой пищи и уровнем энергозатрат. В современном мире, по его словам, существуют негативные тенденции, связанные с изменением структуры питания, что способствует увеличению числа людей с избыточным весом и ожирением.

Для контроля над набором веса на ранних этапах Чудаков посоветовал уменьшить потребление лёгких углеводов (например, белого хлеба, выпечки и фастфуда) и увеличить физическую активность. Этого, по его мнению, должно быть достаточно, чтобы начать контролировать вес.

"Если вес не нормализуется, стоит проконсультироваться с диетологом или нутрициологом и добавить БАДы для восполнения дефицита нутриентов, необходимых для снижения массы тела", — сообщил медик.

Если вес продолжает расти, то стоит обратиться к эндокринологу, который сможет выявить нарушения в работе щитовидной железы.

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