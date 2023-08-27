Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism: ожирение передается от матери к дочери

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ожирение — это серьезное заболевание, оказывающее влияние на жизнь взрослых и подростков. Исследования ученых из Саутгемптонского университета в Великобритании, опубликованные в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, выявили интересные аспекты наследственности ожирения и его связь с полом ребенка.

Фото: openverse.org

Распространение ожирения и его риски

Согласно данным Минздрава, за последние двадцать лет случаи диагностики ожирения среди детей в возрасте от 15 до 17 лет увеличились в шесть раз. Этот тревожный тренд затрагивает не только взрослых, но и подростков. Особенно высокие показатели ожирения зарегистрированы в Петербурге.

Однако ожирение несет в себе не только физические последствия. Лишний вес увеличивает риск развития диабета, артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ожирение и наследственность

Исследование проведенное учеными в Саутгемптонском университете привлекло внимание к вопросу наследственности ожирения. Исследователи изучили связь между риском ожирения у детей и полом их родителей. Оказалось, что ожирение имеет наибольшую связь с женской линией наследования.

Связь с женской линией наследования

Исследование показало, что девочки, рожденные от матерей, страдающих ожирением или имеющих высокий уровень жировой массы, подвержены повышенному риску накопления лишнего веса в организме. Данные позволяют предположить, что генетические факторы играют значительную роль в развитии ожирения у девочек.

Ожирение у мальчиков

В отношении мальчиков их связь с риском ожирения, основанная на данных матери или отца, не была подтверждена. Однако это не означает, что наследственность не играет никакой роли. Дополнительные исследования необходимы для полного понимания генетических факторов, влияющих на ожирение у мальчиков.

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Передается ли ожирение по наследству