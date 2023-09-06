Доктор Абакумов: спортом можно вылечить депрессию

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Олег Абакумов, доктор доказательной медицины, предполагает, что физические упражнения могут быть эффективным способом справиться с депрессией. Депрессия — это психическое расстройство, которое существенно влияет на жизнь человека и характеризуется такими симптомами, как апатия, раздражительность, изменения сна и аппетита, потеря удовольствия от деятельности и психомоторная заторможенность.

Фото: openverse

Доктор Абакумов подчёркивает, что физические упражнения могут дополнять другие методы лечения депрессии, такие как фармакология и психотерапия. Исследования показали, что люди, которые регулярно занимаются физической активностью, имеют более низкий риск депрессии по сравнению с теми, кто этого не делает. Даже упражнения умеренной интенсивности могут помочь уменьшить симптомы депрессии, улучшить обмен веществ и гормональный баланс, укрепить защитные силы организма, стабилизировать уровень сахара в крови, повысить умственную работоспособность и поднять настроение, как сообщает Вести Подмосковья.

Чтобы ощутить эти преимущества, необязательно заниматься изнурительными физическими упражнениями, такими как марафонский бег. Такие занятия, как быстрая ходьба или бег всего по 30 минут три раза в неделю, могут быть эффективными для снижения стресса и улучшения психического самочувствия. Плавание — ещё один вариант, который может расслабить опорно-двигательный аппарат и снять напряжение в позвоночнике, обеспечивая ощущение легкости и расслабления. Водная аэробика может стать увлекательной альтернативой для тех, кто ищет разнообразия в своих водных тренировках.

Доктор Абакумов также рекомендует йогу и медитацию в качестве практик, которые могут помочь справиться с депрессией. Йога сочетает контролируемые движения с медитацией, укрепляя связь между разумом и телом и способствуя расслаблению.

Хотя физическая активность может быть ценным инструментом в борьбе с депрессией, доктор Абакумов подчёркивает важность распознавания и обработки эмоций. Занятия физическими упражнениями должны быть не способом подавления чувств, а скорее средством достижения внутренней гармонии путем признания эмоциональных переживаний и обращения к ним.

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