Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карточка генерала Сергея Суровикина пропала с сайта Минобороны
Телеведущий Отар Кушанашвили объяснил алкоголизмом ссору Земфиры* и Литвиновой
В Германии оркестр на улице сыграл марш "Прощание славянки"
Аналитик Босник: вооружённый "Кинжалами" Су-34 становится угрозой для Киева и НАТО
Актер Глеб Матвейчук вышел в свет с 4-летней дочерью от Елены Глазковой
Генерал ВСУ Сырский: обстановка на восточном участке фронта остаётся сложной
КНР выделяет 40 миллиардов долларов на поддержку отечественных производителей полупроводников
Рогов: Киев вынужденно бросил резерв спецназа "Азов"* на Ореховское направление
Актер Стас Ярушин прокомментировал отказ Самбурской возвращаться в "Универ"

Нарколог Казанцев: БАДы от похмелья могут вызвать инфаркт или инсульт

1:07
Здоровье

Средства от похмелья (БАДы) не могут спасти человека от похмельного синдрома. После употребления таких таблеток люди часто усугубляют своё состояние, всё может закончиться даже летальным исходом. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог Алексей Казанцев в бесед с msk1.RU.

Нарколог Казанцев: БАДы от похмелья могут вызвать инфаркт или инсульт
Фото: pxfuel.com

Если у человека есть гипертоническая болезнь, то его давление может "зашкаливать" при частом распитии алкоголя. Тогда его не удастся скорректировать никакими БАДами, содержащими магний, пояснил специалист.

По его словам, в таком случае может быть инсульт или инфаркт. Также БАДы могут быть опасны, если выражен похмельно-абстинентный синдром.

В этом случае, у человека, который выпивает не один день, есть осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, неврологические нарушения, могут возникнуть судорожные припадки, отёк головного мозга, травмы.

Если начать употреблять БАДы, то состояние затянется, усугубится, и всё может закончиться реанимацией либо летальным исходом, заключил доктор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Талантливый российский актёр и режиссёр скончался на 60-м году жизни

Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.

Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев
Ходаковский: противник смог подойти к позициям ВС РФ вплотную, не понеся потерь
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
Эксперты рассказали, чего ждать от наступления ВСУ под Угледаром
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
ВСУ перешли в наступление и пытаются прорвать фронт под Донецком
ВСУ перешли в наступление и пытаются прорвать фронт под Донецком
Последние материалы
Генерал ВСУ Сырский: обстановка на восточном участке фронта остаётся сложной
КНР выделяет 40 миллиардов долларов на поддержку отечественных производителей полупроводников
Нарколог Казанцев: БАДы от похмелья могут вызвать инфаркт или инсульт
Рогов: Киев вынужденно бросил резерв спецназа "Азов"* на Ореховское направление
Актер Стас Ярушин прокомментировал отказ Самбурской возвращаться в "Универ"
Первые машины встанут на конвейер бывшего завода Mercedes-Benz под Москвой в декабре
В Санкт-Петербурге суд отправил в колонию китайцев из туристической ОПГ
infoBRICS: увольнение Резникова указывает на страх Зеленского потерять власть
Певец SHAMAN вдохновлялся фильмом "Остров" при создании клипа на трек "Исповедь"
ВСУ показали кадры попытки прорыва диверсантов в Брянскую область 4 сентября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников