Средства от похмелья (БАДы) не могут спасти человека от похмельного синдрома. После употребления таких таблеток люди часто усугубляют своё состояние, всё может закончиться даже летальным исходом. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог Алексей Казанцев в бесед с msk1.RU.
Если у человека есть гипертоническая болезнь, то его давление может "зашкаливать" при частом распитии алкоголя. Тогда его не удастся скорректировать никакими БАДами, содержащими магний, пояснил специалист.
По его словам, в таком случае может быть инсульт или инфаркт. Также БАДы могут быть опасны, если выражен похмельно-абстинентный синдром.
В этом случае, у человека, который выпивает не один день, есть осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, неврологические нарушения, могут возникнуть судорожные припадки, отёк головного мозга, травмы.
Если начать употреблять БАДы, то состояние затянется, усугубится, и всё может закончиться реанимацией либо летальным исходом, заключил доктор.
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