Нарколог Казанцев: БАДы от похмелья могут вызвать инфаркт или инсульт

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Средства от похмелья (БАДы) не могут спасти человека от похмельного синдрома. После употребления таких таблеток люди часто усугубляют своё состояние, всё может закончиться даже летальным исходом. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог Алексей Казанцев в бесед с msk1.RU.

Фото: pxfuel.com

Если у человека есть гипертоническая болезнь, то его давление может "зашкаливать" при частом распитии алкоголя. Тогда его не удастся скорректировать никакими БАДами, содержащими магний, пояснил специалист.

По его словам, в таком случае может быть инсульт или инфаркт. Также БАДы могут быть опасны, если выражен похмельно-абстинентный синдром.

В этом случае, у человека, который выпивает не один день, есть осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, неврологические нарушения, могут возникнуть судорожные припадки, отёк головного мозга, травмы.

Если начать употреблять БАДы, то состояние затянется, усугубится, и всё может закончиться реанимацией либо летальным исходом, заключил доктор.

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