76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков в беседе с порталом 76.ru.

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Специалист заявил, что более лёгкому засыпанию и снятию стресса употребление алкогольных напитков не способствует, а вызывает апатию и снижает стрессоустойчивость организма.

Также нет и безопасной дозы алкоголя, поскольку каждый организм реагирует на выпивку индивидуально, а это делает процесс рискованным занятием.

Снижение потребления алкоголя не приведёт к росту наркомании. Основной причиной её являются скачок популярности синтетических запрещённых веществ и лёгкий доступ к ним через Интернет, добавил эксперт.

Он назвал мифом и крайне распространённое мнение, что красное вино полезно для здоровья и способствует долголетию. Но это не так и зависит совсем от других факторов, заключил собеседник издания.

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