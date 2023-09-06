Врачи из США назвали два симптома приближающейся смерти

Врачи Института сердца Седарс-Синай провели несколько исследований по изучению внезапной остановки сердца и выявили определенные симптомы, которые могут свидетельствовать о надвигающемся сердечном приступе. Интересно, что они обнаружили, что эти симптомы могут отличаться у мужчин и женщин, но у всех пациентов были выявлены два общих признака.
Основным наблюдаемым симптомом было ощущение боли в груди и одышки, часто возникавшие одновременно. Кроме того, пациенты часто сообщали о выраженном и нерегулярном сердцебиении, напоминающем судороги. В некоторых случаях пациенты также испытывали гриппоподобные симптомы.
Важно отметить, что эти признаки связаны с внезапной остановкой сердца в течение дня. Своевременное вмешательство и обращение за медицинской помощью потенциально могут предотвратить клиническую смерть.
В связи с этим кардиолог Ульф Ландмессер ранее рекомендовал регулярно проходить медицинские осмотры, особенно после 40 лет. Он подчеркнул важность контроля уровня сахара и холестерина в крови для поддержания здоровья сердца.
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