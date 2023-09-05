Врачи из США: за сутки до внезапной смерти проявляются два характерных симптома

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Признаки приближения внезапной смерти выявили специалисты из Института сердца в США в рамках своей исследовательской работы. Медики говорят о характерных симптомах, которые проявлялись, как правило, за сутки до потери функции сердца. При этом у женщин и мужчин предупреждающие сигналы отличались.

Фото: freepik.com/zinkevych

По словам авторов научной работы, мужчины испытывали боль в груди незадолго до сильного ухудшения состояния. а женщины отмечали одышку.

При этом и мужчины, и женщины сообщали о двух опасных симптомах: учащенном сердцебиении и приступообразной активности. Также люди наблюдали в некоторых случаях признаки гриппа.

Ранее кардиолог Константин Крулёв рассказал, что перед инфарктом организм посылает чёткий сигнал в виде жгучей боли.

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