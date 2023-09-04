Кардиолог Крулёв: перед инфарктом организм посылает чёткий сигнал в виде жгучей боли

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Организм перед инфарктом посылал совершенно чёткий сигнал, который указывал на приближающуюся сосудистую катастрофу. Об этом зачастую рассказывали пациенты, находясь уже в реанимации, предупредил врач-кардиолог Константин Крулёв в своём блоге на канале "Дзен".

Фото: freepik.com/zinkevych

Доктор пояснил, что существует такое понятие как "нестабильная стенокардия". И состояние это имеет ряд проявлений и требует экстренной госпитализации, даже если человеку стало легче и симптомы ушли.

По словам специалиста, при стенокардии боли носят, как правило, давящий или жгучий характер и возникают на пике физической нагрузки.

Самая опасная боль — первый сигнал — длится в течение нескольких минут. После этого симптом может уйти, заключил эксперт.

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