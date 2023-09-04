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Врач-эндокринолог рассказала о симптомах и последствиях метаболического синдрома

1:14
Здоровье

Врач-эндокринолог Анастасия Лунева объяснила, чем опасен метаболический синдром.

Врач-эндокринолог рассказала о симптомах и последствиях метаболического синдрома
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала, что метаболическим синдромом называют комплекс заболеваний, связанных с висцеральным ожирением и инсулинорезистентностью.

Метаболический синдром, по словам врача, передаётся по наследству и усугубляется неправильным образом жизни — гиподинамией, питанием фастфудом, вредными привычками.

Лунева отметила, что симпотомами метаболического синдрома являются одышка,
слабость, потемнение кожных складок и локтей, храп, повышенное артериальное давление.

Если в организме нарушен углеводный обмен, то человека могут мучить жажда, частые позывы к мочеиспусканию, зуд в промежности.

Ранее диетолог назвал полезную альтернативу сахару.

Врач объяснила, что метаболический синдром стимулирует развитие гипертонии, сахарного диабета, способствует повышению холестерина и содержанию мочевой кислоты в крови.

"Комплекс всех этих нарушений увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний", — цитирует слова эндокринолога "Вечерняя Москва".

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Метаболический синдром: следите за инсулином. Почему это важно?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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