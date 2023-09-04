Врач-эндокринолог рассказала о симптомах и последствиях метаболического синдрома

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Анастасия Лунева объяснила, чем опасен метаболический синдром.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала, что метаболическим синдромом называют комплекс заболеваний, связанных с висцеральным ожирением и инсулинорезистентностью.

Метаболический синдром, по словам врача, передаётся по наследству и усугубляется неправильным образом жизни — гиподинамией, питанием фастфудом, вредными привычками.

Лунева отметила, что симпотомами метаболического синдрома являются одышка,

слабость, потемнение кожных складок и локтей, храп, повышенное артериальное давление.

Если в организме нарушен углеводный обмен, то человека могут мучить жажда, частые позывы к мочеиспусканию, зуд в промежности.

Ранее диетолог назвал полезную альтернативу сахару.

Врач объяснила, что метаболический синдром стимулирует развитие гипертонии, сахарного диабета, способствует повышению холестерина и содержанию мочевой кислоты в крови.

"Комплекс всех этих нарушений увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний", — цитирует слова эндокринолога "Вечерняя Москва".

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