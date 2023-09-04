Диетолог назвал полезную альтернативу сахару

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление сахара приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, ожирению. Полезнее для здоровья отказаться от употребления сахара, но не всегда так просто изменить свои привычки и вкусовые пристрастия. Многие натуральные сахарозаменители позволяют сохранить полное ощущение вкуса сладкого продукта и продолжать лакомится любимыми сладостями без вреда для фигуры и здоровья. Относительно новый и пока массово не применяемый сахарозаменитель — сладкие растительные белки, отмечает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: drkellislate.com

"Это сахарозаменители растительного, натурального происхождения, они полностью безопасны для организма. Исследования показали, что сладкие белки не повышают уровень глюкозы в крови, но зато снижают уровень инсулина по сравнению с сахарозой и аспартамом. Это выгодно отличает натуральные подсластители от искусственных. Эти белки до 2000 раз слаще сахара, что позволяет их использовать буквально в мизерных количествах на молекулярном уровне. Соответственно, и калорийность получается крайне низкая", — рассказывает специально для читателей Pravda.Ru эксперт.

Дополнительные исследования показывают, что сладкие белки положительно влияют на организм, они не способствуют ожирению, борются с патогенной флорой и хроническими заболеваниями, снижают уровень артериального давления. Не исключено, что мы стоим на пороге нового глобального открытия, когда мы сможем употреблять сладкие продукты без вреда для здоровья. А пока всё же стоит контролировать потребление сахара.

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