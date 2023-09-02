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Clinical Epigenetics: Курящие мальчики рискуют передать поврежденные гены своим будущим детям

2:25
Здоровье

Новое исследование пролило свет на ранее упускавшийся из виду аспект влияния курения на будущие поколения. Хотя хорошо известно, что курение во время беременности может привести к таким осложнениям, как преждевременные роды, низкий вес при рождении и проблемы со здоровьем у детей, недавнее исследование предполагает, что привычка отца курить в подростковом возрасте также может повлиять на здоровье его будущих детей.

Clinical Epigenetics: Курящие мальчики рискуют передать поврежденные гены своим будущим детям
Фото: openverse

Исследование, опубликованное в журнале Clinical Epigenetics, показывает, что курение в раннем подростковом возрасте может привести к длительным генетическим изменениям. В частности, это предполагает, что курение в подростковом возрасте может вызвать изменения ДНК в сперматозоидах, которые затем могут привести к изменениям в ДНК потомства. Это может увеличить риск возникновения проблем со здоровьем у детей, включая астму, ожирение и снижение функции легких.

Исследователи изучили эпигенетические профили (изменения ДНК) 875 участников в возрасте от 7 до 50 лет, а также привычки их отцов к курению. Они обнаружили, что изменения ДНК, связанные с такими состояниями, как астма, ожирение и одышка, были более выражены у тех, чьи отцы начали курить в возрасте до 15 лет. Эти изменения были особенно значительными в период раннего полового созревания, когда стволовые клетки вырабатывают сперму на протяжении всей жизни мужчины.

Интересно, что исследование показало, что многие из ДНК-маркеров, связанных с курением отцов в подростковом возрасте, ранее не были связаны с курением матери или личным курением, что позволяет предположить, что эти маркеры могут быть уникальными для детей, чьи отцы подвергались воздействию курения в период раннего полового созревания.

Одним из важных выводов исследования является то, что мужчинам следует подумать о том, чтобы бросить курить задолго до попытки забеременеть, поскольку для развития фертильных сперматозоидов требуется около трех месяцев. Исследование подчеркивает важность борьбы с вредным воздействием на подростков в наши дни для сохранения здоровья органов дыхания будущих поколений.

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Раннее курение детей и подростков причины, последствия, профилактика
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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