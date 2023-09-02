Clinical Epigenetics: Курящие мальчики рискуют передать поврежденные гены своим будущим детям

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование пролило свет на ранее упускавшийся из виду аспект влияния курения на будущие поколения. Хотя хорошо известно, что курение во время беременности может привести к таким осложнениям, как преждевременные роды, низкий вес при рождении и проблемы со здоровьем у детей, недавнее исследование предполагает, что привычка отца курить в подростковом возрасте также может повлиять на здоровье его будущих детей.

Фото: openverse

Исследование, опубликованное в журнале Clinical Epigenetics, показывает, что курение в раннем подростковом возрасте может привести к длительным генетическим изменениям. В частности, это предполагает, что курение в подростковом возрасте может вызвать изменения ДНК в сперматозоидах, которые затем могут привести к изменениям в ДНК потомства. Это может увеличить риск возникновения проблем со здоровьем у детей, включая астму, ожирение и снижение функции легких.

Исследователи изучили эпигенетические профили (изменения ДНК) 875 участников в возрасте от 7 до 50 лет, а также привычки их отцов к курению. Они обнаружили, что изменения ДНК, связанные с такими состояниями, как астма, ожирение и одышка, были более выражены у тех, чьи отцы начали курить в возрасте до 15 лет. Эти изменения были особенно значительными в период раннего полового созревания, когда стволовые клетки вырабатывают сперму на протяжении всей жизни мужчины.

Интересно, что исследование показало, что многие из ДНК-маркеров, связанных с курением отцов в подростковом возрасте, ранее не были связаны с курением матери или личным курением, что позволяет предположить, что эти маркеры могут быть уникальными для детей, чьи отцы подвергались воздействию курения в период раннего полового созревания.

Одним из важных выводов исследования является то, что мужчинам следует подумать о том, чтобы бросить курить задолго до попытки забеременеть, поскольку для развития фертильных сперматозоидов требуется около трех месяцев. Исследование подчеркивает важность борьбы с вредным воздействием на подростков в наши дни для сохранения здоровья органов дыхания будущих поколений.

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