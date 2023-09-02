Японские ученые нашли новый способ борьбы с диабетом второго типа

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японские медики разработали инновационный метод лечения диабета второго типа с использованием бактерий, как сообщает научный журнал Nature.

Фото: openverse

В ходе исследования ученые изучили микроорганизмы, присутствующие в микробиоте кишечника трехсот взрослых пациентов. Их анализы позволили выявить, что повышенная чувствительность к инсулину связана с избытком моносахаридов в кишечнике. Для проверки этой гипотезы исследователи сопоставили состав микробиоты кишечника и уровень углеводов в анализах кала.

Результаты показали, что у пациентов с высокой чувствительностью к инсулину преобладали бактерии отряда Lachnospiraceae и имелись избытки моносахаридов. В то время как большое количество бактерий типа Bacteroidales снижало сопротивляемость к инсулину и уровень моносахаридов.

Эти данные были подтверждены экспериментами на клеточной культуре и лабораторных животных, что подчеркивает значимость роли бактерий в метаболизме и борьбе с диабетом второго типа.

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