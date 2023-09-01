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Врач-психотерапевт Игорь Лях дал три важных совета родителям, которые отправляют детей в школу

2:03
Здоровье

Игорь Лях, психотерапевт городской клиники Инсайт, дает ценные советы родителям о том, как помочь своим детям вернуться в школу после летних каникул. Вот основные выводы:

Врач-психотерапевт Игорь Лях дал три важных совета родителям, которые отправляют детей в школу
Фото: openverse
  • Избегайте негативных историй: Родители должны воздерживаться от обмена негативными историями из своего собственного школьного опыта, такими как издевательства, плохие учителя или трудности в учебе. Такие истории могут вызвать у детей ненужное беспокойство.
  • Сосредоточтьесь на позитивных воспоминаниях: Вместо того, чтобы зацикливаться на негативе, родители должны делиться позитивными школьными воспоминаниями, такими как веселые времена с друзьями, захватывающие эксперименты или приятные занятия. Выделите положительные аспекты школы, чтобы она казалась более привлекательной.
  • Используйте игру: Игра может быть эффективным способом познакомить маленьких детей с идеей школы. Некоторые педагоги вовлекают дошкольников в "школьные" игры, чтобы подготовить их к переходу. Эти игры могут помочь детям воспринимать школу как место веселья и обучения.
  • Создавайте праздничные моменты: Делайте важные школьные дни, такие как первый день учебного года, особенными и праздничными. Это можно сделать, сводив ребенка в кафе, подарив ему небольшой подарок или приготовив особый ужин. Идея состоит в том, чтобы отметить эти дни как значимые и приятные.
  • Постепенные изменения: Со временем восприятие школы детьми должно стать более позитивным по мере того, как они адаптируются к распорядку дня. Очень важно оказывать постоянную поддержку и ободрение в течение всего учебного года.

Используя эти стратегии, родители могут помочь своим детям воспринимать школу как позитивное и приятное место, делая переход обратно в школу более плавным и менее стрессовым, об этом сообщает Om1.ru.

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Рубрика "Гость в студии": Игорь Лях - психоаналитик, врач-психотерапевт
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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