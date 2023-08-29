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Оптимальная температура в спальне для ночного отдыха определена американскими исследователями

1:14
Здоровье

В ходе недавнего исследования, проведенного американскими учеными, была определена идеальная температура воздуха в спальне во время ночного отдыха — от +20°C до +25°C.

Оптимальная температура в спальне для ночного отдыха определена американскими исследователями
Фото: openverse

Согласно выводам специалистов из Института старения Хинди и Артура Маркуса, такие условия обеспечивают наиболее эффективный и спокойный сон, сообщает журнал Science of the Total Environment (JSTE).

В исследовании приняли участие 50 человек в возрасте 65 лет и старше. В течение полутора лет добровольцы носили трекеры сна и вели ежедневные дневники для оценки качества своего отдыха. Авторы также собирали данные о температуре воздуха в помещении. Было установлено, что наиболее продолжительный сон наступает при температуре воздуха около +20°C.

"Предыдущие исследования показали, что недостаточный сон может негативно влиять на когнитивные способности, усиливать стресс, тревогу и усталость. Наши наблюдения указывают на возможность повышения качества сна у пожилых людей путем создания более комфортной домашней обстановки", — отмечают авторы исследования.

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Полезные советы. Оптимальная температура для сна
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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