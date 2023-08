Эксперты рассказали, как превратить яичницу в средство для похудения

Яичница — любимое утреннее блюдо многих жителей России. Однако немногие осведомлены о том, что её можно превратить в эффективное средство для снижения веса, если лишь грамотно её готовить. Для этого потребуется всего лишь добавить в яичницу один особый ингредиент.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Конкретно, эксперты настоятельно рекомендуют внести немного острого чили-соуса в яичную массу. Идеальным вариантом будет молотый красный перец: на два яйца достаточно половины чайной ложки этой ароматной специи. По данным портала Eat This, Not That!, такое утреннее блюдо способствует ускоренному снижению веса в два раза быстрее.

Благодаря яйцам организм получает необходимое количество белка, а добавление перца значительно увеличивает чувство сытости, активизирует метаболизм и усиливает процесс сжигания калорий. Эффект специи связан с присутствующим в ней капсаицином, утверждают американские ученые из Пердьюского университета. Считается, что именно этот компонент на молекулярном уровне стимулирует процессы потери веса.

"Наши исследования показали, что употребление красного перца способствует контролю аппетита и повышенному энергопотреблению после приема пищи, особенно у тех, кто регулярно использует этот острый перец", — отмечает профессор диетологии Ричард Маттес, цитируемый на сайте университета.

