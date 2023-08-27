Терапевт Чиркова: Единственный эффективный способ убрать жир на животе

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Ольга Чиркова поделилась эффективным методом для борьбы с жировыми отложениями в области живота. Она рассказала об этом в беседе с NEWS.ru.

Фото: Wikipedia

По словам медицинского специалиста, невозможно точечно похудеть в определенной части тела: жир уходит либо равномерно, либо вовсе не уходит. Чтобы избавиться от жира, важно чередовать силовые и кардио тренировки, а также следить за питанием. Главным шагом является исключение быстрых углеводов, трансжиров, соленой и копченой пищи, а также алкоголя из рациона. Вместо этого стоит увеличить употребление овощей, фруктов, белковых продуктов и бобовых.

Терапевт также подчеркнула важность качественного сна. Это поможет снизить выработку гормона голода – грелина. Кроме того, необходимо избегать стрессовых ситуаций, так как они могут влиять на накопление лишнего веса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.