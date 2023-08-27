Профессор Сергей Тюляндин: Как защитить себя от онкологии

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор и доктор медицинских наук, специалист по онкологии Сергей Тюляндин обращает внимание на опасность ультрафиолетовых лучей, которые являются мощным канцерогеном и способствуют развитию меланомы, сообщает MedPulse.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

Особенно важно уменьшить воздействие ультрафиолета зимой, когда наша чувствительная кожа требует отдыха. Вместо поездок в регионы с высоким уровнем ультрафиолета, такие как Таиланд, Бали или Египет, следует быть более осторожными и избегать соляриев.

Бросьте курить. Одной из главных мер по предотвращению онкологических заболеваний является бросок курения. Курение сильно увеличивает риск разных типов рака, поэтому отказ от этой вредной привычки способствует улучшению общего состояния здоровья и снижает вероятность развития онкологии.

Одной из главных мер по предотвращению онкологических заболеваний является бросок курения. Курение сильно увеличивает риск разных типов рака, поэтому отказ от этой вредной привычки способствует улучшению общего состояния здоровья и снижает вероятность развития онкологии. Следите за питанием. Советы Сергея Тюляндина охватывают и питание. Он рекомендует обращать внимание на рацион и следить за пищей и весом. Средиземноморская диета представляет собой отличный выбор для поддержания здоровья и предотвращения раковых заболеваний. Этот рацион включает в себя большее количество фруктов, овощей и пищевых волокон, а также сниженное количество жиров, что способствует укреплению иммунной системы и снижает риск онкологии.

Советы Сергея Тюляндина охватывают и питание. Он рекомендует обращать внимание на рацион и следить за пищей и весом. Средиземноморская диета представляет собой отличный выбор для поддержания здоровья и предотвращения раковых заболеваний. Этот рацион включает в себя большее количество фруктов, овощей и пищевых волокон, а также сниженное количество жиров, что способствует укреплению иммунной системы и снижает риск онкологии. Поддерживайте активный образ жизни. Систематические физические нагрузки также играют важную роль в профилактике онкологических заболеваний. Умеренные физические упражнения, такие как ежедневные прогулки, плавание или йога, помогут укрепить организм, поддержать оптимальный вес и способствовать общему хорошему самочувствию.

Систематические физические нагрузки также играют важную роль в профилактике онкологических заболеваний. Умеренные физические упражнения, такие как ежедневные прогулки, плавание или йога, помогут укрепить организм, поддержать оптимальный вес и способствовать общему хорошему самочувствию. Регулярные медицинские осмотры. Не следует забывать о значимости регулярных медицинских обследований и скрининговых исследований. Раннее выявление онкологических заболеваний повышает шансы на успешное лечение.

Не следует забывать о значимости регулярных медицинских обследований и скрининговых исследований. Раннее выявление онкологических заболеваний повышает шансы на успешное лечение. Устраните стресс. Стресс и психоэмоциональное напряжение могут негативно влиять на организм и увеличивать вероятность развития онкологических заболеваний.

Рекомендуется посещать врача не менее одного раза в год и следовать его рекомендациям.

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