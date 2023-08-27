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Всего 3,5 минуты в день: 5 легких домашних задач, которые могут предотвратить развитие рака

2:08
Здоровье

На данный момент человечество не располагает средствами, гарантирующими 100% защиту от онкологических заболеваний. Тем не менее, новое исследование подтверждает, что повседневные домашние дела могут значительно снизить риск развития различных видов рака, сообщает doctorpiter.ru.

Всего 3,5 минуты в день: 5 легких домашних задач, которые могут предотвратить развитие рака
Фото: www.flickr.com

Ученые из Сиднейского университета в течение семи лет отслеживали уровень физической активности 22 тысяч человек, не занимавшихся спортом или тренировками в традиционном понимании. Каждому участнику было выдано устройство, измеряющее их физическую активность.

Путем анализа здоровья участников и данных о случаях рака, ученые обнаружили, что уже три с половиной минуты "интенсивной перемежающейся физической активности" (VILPA) в день способны снизить риск развития рака на 18%. VILPA можно сравнить с интенсивными интервальными тренировками.

Для еще более заметных результатов достаточно увеличить время, проведенное на домашних обязанностях, до четырех с половиной минут в день, что снизит риск рака на 32%.

Несмотря на множество рекомендаций о занятиях спортом, большинство людей не имеют возможности или времени для регулярных тренировок. В то время как домашние обязанности, вроде уборки, являются более доступным вариантом.

Стремительный прогресс в технологиях позволил врачам проанализировать важность таких непродолжительных периодов физической активности с помощью "умных" устройств, таких как смарт-часы и браслеты.

Домашние дела, которые особенно полезны для профилактики рака, включают уборку пылесосом, мытье полов и окон, работу в саду и уборку ванной.

Важно отметить, что это исследование является набором данных, и четкая причинно-следственная связь пока не подтверждена. Но уже сейчас есть много доказательств сильной связи между интенсивной перемежающейся физической активностью и снижением риска онкологических заболеваний.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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