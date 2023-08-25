Врачи объяснили влияние сердцебиений на восприятие времени

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда мы ощущаем, что время стремительно бежит, иногда же оно тянется медленно. Но мало кто задумывается, что искажения в восприятии времени связаны с нашим сердцем — а именно, с частотой его биений.

Фото: search.creativecommons

Группа британских ученых, во главе с врачами Иреной Арслановой и профессором Маносом Цакирисом, факультет психологии Университета Royal Holloway, провела исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Current Biology.

Ключевые факторы влияния

Исследование раскрывает важные зависимости между сигналами, которые поступают в мозг от тела, и нашим восприятием времени.

Сердце и мозг находятся в непрерывном контакте, так как каждый удар сердца сопровождается сигналом в мозг, предоставляя информацию о состоянии организма. Ученые использовали это для анализа искажений в восприятии времени.

Эксперименты и открытия

Исследователи провели два эксперимента, представив участникам краткие события в двух различных ситуациях:

Во время систолической фазы — это период сокращения сердца, когда оно посылает сигналы в мозг.

Во время диастолической фазы — период расслабления сердца, когда оно не передает информацию в мозг.

После этого участникам предлагалось оценить, продолжительность ли события, которое они воспринимали, короче или длиннее эталонной продолжительности.

В результате выяснилось, что в систолическую фазу событие воспринималось как более короткое, будто оно сжалось во времени, а в диастолическую фазу — событие ощущалось более длительным, чем его фактическая продолжительность.

Арсланова подчеркивает:

"Наше исследование подтверждает идею, высказанную писателем Мураками в его романе "Кафка на берегу", где он написал: "Время то сжимается, то расширяется, как пульсация сердца". Эти периодические колебания пульсации демонстрируют, как наше восприятие времени постоянно подвержено влиянию наших физиологических состояний".

Влияние эмоций на восприятие времени

Дополнительный эксперимент показал, что эмоциональное состояние также оказывает воздействие на восприятие времени. Участникам предоставлялись изображения лиц с разными эмоциями.

Результаты снова подтвердили общую тенденцию: ускорение в систолической фазе и замедление в диастолической. Однако есть интересный аспект: когда лица считались более эмоционально насыщенными, участники ощущали более быстротечное время в целом.

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От чего зависит восприятие времени?