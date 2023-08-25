Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спецназ армии России уничтожил группу из пяти боевиков ВСУ на Запорожском направлении
В Петербурге пройдет театральный сезон в честь 225-летия со дня рождения Пушкина
Онищенко: человек не замечает восстанавливаются ли нервные клетки
Мясорубка в Работино: ВСУ дошли до оборонительных рубежей РФ и были уничтожены
Врач Умнов рассказал, как очистить печень после употребления водки
В Волгоградской области введен карантин из-за вредителя томатов на площади близкой к 1 тыс. га
Гостиницы Грузии в 2022 году приняли в 2,6 раза больше граждан РФ, чем в 2021 году
В России намерены восстанавливать плотину Каховской ГЭС
В жилом доме в Огайо найдены тела пяти человек

Врачи объяснили влияние сердцебиений на восприятие времени

2:39
Здоровье

Иногда мы ощущаем, что время стремительно бежит, иногда же оно тянется медленно. Но мало кто задумывается, что искажения в восприятии времени связаны с нашим сердцем — а именно, с частотой его биений.

Врачи объяснили влияние сердцебиений на восприятие времени
Фото: search.creativecommons

Группа британских ученых, во главе с врачами Иреной Арслановой и профессором Маносом Цакирисом, факультет психологии Университета Royal Holloway, провела исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Current Biology.

Ключевые факторы влияния

Исследование раскрывает важные зависимости между сигналами, которые поступают в мозг от тела, и нашим восприятием времени.

Сердце и мозг находятся в непрерывном контакте, так как каждый удар сердца сопровождается сигналом в мозг, предоставляя информацию о состоянии организма. Ученые использовали это для анализа искажений в восприятии времени.

Эксперименты и открытия

Исследователи провели два эксперимента, представив участникам краткие события в двух различных ситуациях:

  • Во время систолической фазы — это период сокращения сердца, когда оно посылает сигналы в мозг.
  • Во время диастолической фазы — период расслабления сердца, когда оно не передает информацию в мозг.

После этого участникам предлагалось оценить, продолжительность ли события, которое они воспринимали, короче или длиннее эталонной продолжительности.

В результате выяснилось, что в систолическую фазу событие воспринималось как более короткое, будто оно сжалось во времени, а в диастолическую фазу — событие ощущалось более длительным, чем его фактическая продолжительность.

Арсланова подчеркивает:

"Наше исследование подтверждает идею, высказанную писателем Мураками в его романе "Кафка на берегу", где он написал: "Время то сжимается, то расширяется, как пульсация сердца". Эти периодические колебания пульсации демонстрируют, как наше восприятие времени постоянно подвержено влиянию наших физиологических состояний".

Влияние эмоций на восприятие времени

Дополнительный эксперимент показал, что эмоциональное состояние также оказывает воздействие на восприятие времени. Участникам предоставлялись изображения лиц с разными эмоциями.

Результаты снова подтвердили общую тенденцию: ускорение в систолической фазе и замедление в диастолической. Однако есть интересный аспект: когда лица считались более эмоционально насыщенными, участники ощущали более быстротечное время в целом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

От чего зависит восприятие времени?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.

Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму
Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
Шарахала людей: Анатолий Васильев высказался о поведении Людмилы Артемьевой
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Удар по центрам приятия решений — подарок РФ к дню "незалежности" Украины
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Путин назвал Пригожина талантливым человеком
Политолог рассказал, по какому сценарию будет дальше развиваться СВО
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
Последние материалы
Врачи объяснили влияние сердцебиений на восприятие времени
Онищенко: человек не замечает восстанавливаются ли нервные клетки
Названы здоровые сорта макаронных изделий
Мясорубка в Работино: ВСУ дошли до оборонительных рубежей РФ и были уничтожены
Врач Умнов рассказал, как очистить печень после употребления водки
В Волгоградской области введен карантин из-за вредителя томатов на площади близкой к 1 тыс. га
Гостиницы Грузии в 2022 году приняли в 2,6 раза больше граждан РФ, чем в 2021 году
В России намерены восстанавливать плотину Каховской ГЭС
Создана казачья разведывательно-штурмовая бригада "Сибирь" на базе одноименного отряда
В жилом доме в Огайо найдены тела пяти человек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X