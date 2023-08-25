Вирусолог: сибирская язва не боится дезинфекции и может существовать сотни лет

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе своей эволюции бактерии сибирской язвы научились настолько защищаться от окружающей среды, что им не страшны современные дезинфицирующие средства, а сохраниться в спящем состоянии они могут в течение сотен лет.

Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.

"У сибирской язвы капсула у споры настолько крепкая, что обладает способностью выживать столетиями в обычных условиях, находясь в пыли, почве", — рассказал эксперт вирусолог Александр Чепурнов.

Таким образом инфекция дожидается своего часа: бактерия попадает в кишечник животного и активизируется, заражая его мясо.

К тому же, избавиться от спор не помогут даже современные способы дезинфекции, пояснил специалист.

"Во время лабораторных аварий с разбиванием емкостей с сибирской язвой даже многократная обработка дезинфектантами не приводила к полной очистке этого места. Отсюда эти периодические случаи", — отметил Чепурнов интервью URA.RU.

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