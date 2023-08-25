В ходе своей эволюции бактерии сибирской язвы научились настолько защищаться от окружающей среды, что им не страшны современные дезинфицирующие средства, а сохраниться в спящем состоянии они могут в течение сотен лет.
"У сибирской язвы капсула у споры настолько крепкая, что обладает способностью выживать столетиями в обычных условиях, находясь в пыли, почве", — рассказал эксперт вирусолог Александр Чепурнов.
Таким образом инфекция дожидается своего часа: бактерия попадает в кишечник животного и активизируется, заражая его мясо.
К тому же, избавиться от спор не помогут даже современные способы дезинфекции, пояснил специалист.
"Во время лабораторных аварий с разбиванием емкостей с сибирской язвой даже многократная обработка дезинфектантами не приводила к полной очистке этого места. Отсюда эти периодические случаи", — отметил Чепурнов интервью URA.RU.
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