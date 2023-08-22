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Вирусолог оценил риск распространения сибирской язвы

2:18
Здоровье

Академик Российской академии наук из Новосибирска Сергей Нетёсов разъяснил, что бактерия, а не вирус, является причиной сибирской язвы, сообщает Сиб.фм.

Вирусолог оценил риск распространения сибирской язвы
Фото: Из библиотеки изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний

Последний случай заражения сибирской язвой произошёл в Воронежской области, когда местный житель разделывал тушу больного животного. Губернатор региона ввёл локальное чрезвычайное положение в Панинском районе до 16 ноября. Кроме того, глава Чувашии Олег Николаев сообщил о двух случаях заражения инфекцией в республике. Летом были зафиксированы четыре заражения в республике Тыва.

Сиб.фм обратился к Сергею Нетёсову, заведующему лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, чтобы узнать, может ли сибирская язва стать пандемией в России.

Сергей Нетёсов пояснил, что вирус сибирской язвы не передается воздушно-капельным путем от животного к человеку и обычно не распространяется между людьми. Инфицирование происходит только при прямом контакте раны на теле человека с кровью зараженного животного, а также через употребление сырого мяса больного.

"Скот не передаёт человеку эту инфекцию путем чихания, это человек сам заражается, когда забивает животное. Данная бактерия аэрозольно не передается, а только через контакт раны на теле с заражённой кровью", — пояснил Нетёсов.

Он подчеркнул, что если заразившийся человек в Воронежской области не продал зараженное мясо другим людям, то опасности распространения болезни нет.

"Но если он продал мясо, то это действительно Чрезвычайная ситуация. Нужно предупредить всех этих людей. Его мясо нельзя есть, даже касаться его незащищенными руками опасно", — подчеркнул он.

Также академик отметил, что сибирская язва может появиться из различных источников, так как бациллы долго сохраняются в виде спор в земле. Болезнь может передаться через контакт с пораженным мясом или через употребление сырого мяса, что приводит к попаданию бацилл в желудок или кишечник.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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