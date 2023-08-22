Врач-диетолог про ускорение метаболизма

Скорость обмена веществ в организме может быть успешно регулирована путем увеличения физической активности и правильного питания.

Фото: "Metabolics Research Lab" by oakridgelabnews is licensed under CC BY 2.0.

Признанный врач-диетолог Руслан Алиев раскрывает дополнительные методы, способствующие эффективному ускорению обмена веществ и естественному избавлению от лишнего веса. Важные советы и рекомендации он делится в своем Telegram-канале.

Ускорение обмена веществ: Ключевые факторы

С возрастом обмен веществ у человека природным образом замедляется, особенно у тех, кто ведет сидячий образ жизни и не уделяет должного внимания правильному питанию. Врач Алиев подчеркивает важность осознанного выбора продуктов и следит за качеством потребляемой пищи.

Он призывает сделать основной составляющей рациона продукты, обогащенные белком и клетчаткой, так как организм затрачивает больше энергии на их переваривание. Омега-3 жирные кислоты, в изобилии содержащиеся в рыбе, нежирном йогурте и молоке, способствуют активации обмена веществ.

Рекомендуется также включить в рацион такие продукты, как яблоки, зеленый чай, шпинат, грейпфрут, тофу и курица, для достижения баланса и разнообразия.

Физическая активность: Путь к быстрому обмену веществ

Для эффективного стимулирования обмена веществ невозможно обойти физические упражнения.

Регулярные тренировки способствуют сжиганию большего количества калорий в сравнении с повседневной активностью, что способствует естественному снижению веса. Россияне могут начать активно худеть, интегрируя в свою рутину занятия спортом.

Качественный сон: Секрет успешного обмена веществ

Один из недооцененных факторов, способствующих улучшению обмена веществ, — это качественный сон. Доктор Алиев советует придерживаться режима сна, ложась спать не позднее 23:00 вечера.

Полноценный ночной отдых длительностью 6-8 часов играет важную роль в поддержании оптимального обмена веществ. Недостаток сна часто связан с проблемами избыточного веса, что подтверждено многочисленными исследованиями.

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