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Диетолог Мадалена: Гормональный дисбаланс и его влияние

Здоровье

Скачки настроения, ослабленный иммунитет, нарушенный менструальный цикл, бессонница и многие другие неприятности — все эти явления часто связываются с гормональным дисбалансом, поскольку гормоны играют ключевую роль в практически всех процессах в нашем организме.

Диетолог Мадалена: Гормональный дисбаланс и его влияние
Фото: shaleny-ravlyk.com

Ведь это химические "посредники", обеспечивающие обмен информацией между клетками и органами, как подчеркивает британский врач-диетолог Гейл Мадалена:

"Их роль неоценима для функционирования всех систем организма".

Проблемы с волосами

Когда функционирование щитовидной железы нарушено, это может вызвать замедленный рост волос, а также привести к сухости, ломкости и ослаблению волос. Для производства волос ключевым гормоном является DHT, побочным продуктом тестостерона.

Избыточное выделение этого гормона может сократить размер фолликулов и спровоцировать выпадение волос. Пониженные уровни эстрогена и прогестерона также могут повлиять на плотность и толщину волос.

Анализы и диагностика

Для определения состояния функции щитовидной железы, которая синтезирует и выделяет гормоны, врач может назначить анализ крови или специальный тест.

Это позволит точно поставить диагноз и разработать план лечения. Женщины, находящиеся в период менопаузы или постменопаузы, должны обсудить с врачом возможность применения гормональной заместительной терапии.

Проблемы с весом

Если лишний жир, скапливающийся в области живота, не уходит, даже при соблюдении строгой диеты и регулярных тренировках, то виноваты могут быть гормоны. Замедленная активность щитовидной железы влечет за собой замедление обменных процессов и пищеварения.

Это может сказаться на увеличении веса. Увеличенное выделение гормона стресса кортизола также может привести к аккумуляции жира, так как организм в режиме выживания стремится сохранить больше энергии.

Постоянный голод

Низкие уровни эстрогена могут вызвать постоянное ощущение голода даже после еды. Это объясняется влиянием эстрогена на гормон лептин, который контролирует количество сжигаемых калорий и регулирует аппетит. Чем меньше эстрогена, тем больше мы склонны к постоянному ощущению голода и, как следствие, к накоплению лишнего жира.

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Гормональный дисбаланс? Баланс гормонов с помощью питания🙌
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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