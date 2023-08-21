Диетолог Мадалена: Гормональный дисбаланс и его влияние

Скачки настроения, ослабленный иммунитет, нарушенный менструальный цикл, бессонница и многие другие неприятности — все эти явления часто связываются с гормональным дисбалансом, поскольку гормоны играют ключевую роль в практически всех процессах в нашем организме.
Ведь это химические "посредники", обеспечивающие обмен информацией между клетками и органами, как подчеркивает британский врач-диетолог Гейл Мадалена:
"Их роль неоценима для функционирования всех систем организма".
Когда функционирование щитовидной железы нарушено, это может вызвать замедленный рост волос, а также привести к сухости, ломкости и ослаблению волос. Для производства волос ключевым гормоном является DHT, побочным продуктом тестостерона.
Избыточное выделение этого гормона может сократить размер фолликулов и спровоцировать выпадение волос. Пониженные уровни эстрогена и прогестерона также могут повлиять на плотность и толщину волос.
Для определения состояния функции щитовидной железы, которая синтезирует и выделяет гормоны, врач может назначить анализ крови или специальный тест.
Это позволит точно поставить диагноз и разработать план лечения. Женщины, находящиеся в период менопаузы или постменопаузы, должны обсудить с врачом возможность применения гормональной заместительной терапии.
Если лишний жир, скапливающийся в области живота, не уходит, даже при соблюдении строгой диеты и регулярных тренировках, то виноваты могут быть гормоны. Замедленная активность щитовидной железы влечет за собой замедление обменных процессов и пищеварения.
Это может сказаться на увеличении веса. Увеличенное выделение гормона стресса кортизола также может привести к аккумуляции жира, так как организм в режиме выживания стремится сохранить больше энергии.
Низкие уровни эстрогена могут вызвать постоянное ощущение голода даже после еды. Это объясняется влиянием эстрогена на гормон лептин, который контролирует количество сжигаемых калорий и регулирует аппетит. Чем меньше эстрогена, тем больше мы склонны к постоянному ощущению голода и, как следствие, к накоплению лишнего жира.
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