Учёные из Нью-Йоркского университета провели исследование и выяснили, что аномальная жара в США более опасна для пожилых людей из бедных районов страны.
Так, согласно исследованию, когнитивные функции мозга пенсионеров, которые живут в бедных районах, ослабла сильнее, чем у пожилых обеспеченных людей.
Учёные связывают данный феномен с тем, что у "зажиточных" американцев во дворе домов больше зелени, насаждений, бассейны и есть кондиционеры.
Кроме прочего, такие люди испытывают меньше стресса.
Кроме того, менее обеспеченные люди не имеют полного доступа к медуслугам, чтобы поддерживать здоровье мозга и когнитивных функций, передаёт Journal of Epidemiology & Community Health.
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