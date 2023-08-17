В США заявили, что жара опасна для мозга пожилых людей из бедных районов

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Нью-Йоркского университета провели исследование и выяснили, что аномальная жара в США более опасна для пожилых людей из бедных районов страны.

Фото: "Grandfather" by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0.

Так, согласно исследованию, когнитивные функции мозга пенсионеров, которые живут в бедных районах, ослабла сильнее, чем у пожилых обеспеченных людей.

Учёные связывают данный феномен с тем, что у "зажиточных" американцев во дворе домов больше зелени, насаждений, бассейны и есть кондиционеры.

Кроме прочего, такие люди испытывают меньше стресса.

Кроме того, менее обеспеченные люди не имеют полного доступа к медуслугам, чтобы поддерживать здоровье мозга и когнитивных функций, передаёт Journal of Epidemiology & Community Health.

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