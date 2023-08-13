Кандидат медицинских наук, специалист по сну Елена Царева рассказала о нескольких способах решения проблемы засыпания в летний период. Проблемы с засыпанием могут возникать из-за жары и высокой температуры в помещении. Доктор Царева советует тщательно проветривать помещение перед сном и обеспечивать в нем комфортную прохладу.
Она также рекомендует обратить внимание на постельное белье. Летом постельное белье не должно быть слишком тяжелым или теплым. Некачественное постельное белье также может нарушить сон, отметила она в беседе с радио Sputnik.
По ее словам, летом особенно важно использовать простыни, пододеяльники и наволочки из натуральных, дышащих тканей.
Жаркая погода может привести к нарушению баланса воды и электролитов в организме, что, в свою очередь, может ухудшить сон, добавила врач. Чтобы предотвратить это, необходимо пить больше воды и ограничить потребление кофеиносодержащих напитков. Продолжительность дня также может негативно влиять на качество сна.
"Воздействие света на сетчатку глаза приводит к тому, что организм вырабатывает меньше гормона мелатонина, что влияет на засыпание", — пояснил врач, предложив в качестве решения проблемы использовать маску для сна.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.