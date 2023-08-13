Врач посоветовал, как летом быстрее заснуть

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, специалист по сну Елена Царева рассказала о нескольких способах решения проблемы засыпания в летний период. Проблемы с засыпанием могут возникать из-за жары и высокой температуры в помещении. Доктор Царева советует тщательно проветривать помещение перед сном и обеспечивать в нем комфортную прохладу.

Фото: bed4you.com.ua

Она также рекомендует обратить внимание на постельное белье. Летом постельное белье не должно быть слишком тяжелым или теплым. Некачественное постельное белье также может нарушить сон, отметила она в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, летом особенно важно использовать простыни, пододеяльники и наволочки из натуральных, дышащих тканей.

Жаркая погода может привести к нарушению баланса воды и электролитов в организме, что, в свою очередь, может ухудшить сон, добавила врач. Чтобы предотвратить это, необходимо пить больше воды и ограничить потребление кофеиносодержащих напитков. Продолжительность дня также может негативно влиять на качество сна.

"Воздействие света на сетчатку глаза приводит к тому, что организм вырабатывает меньше гормона мелатонина, что влияет на засыпание", — пояснил врач, предложив в качестве решения проблемы использовать маску для сна.

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