Даже при строгом следовании рекомендациям по сну некоторых людей беспокоит недостаточное ощущение бодрости при пробуждении.
Как пояснили эксперты из Stanford Health Care, это может быть признаками малоизвестного состояния сна, известного как синдром задержки фазы сна (DSPS). Большинство людей, сталкивающихся с этим расстройством, обычно называют себя "совами", так как они остаются бодрыми часть ночи и чувствуют наибольшую продуктивность и активность в это время.
Синдром задержки фазы сна представляет собой нарушение, при котором фаза сна у человека сдвигается на два часа или даже более, что выходит за рамки обычного времени засыпания.
Этот сдвиг фазы сна мешает нормальному пробуждению в установленное время. К примеру, человеку, страдающему от DSPS, может понадобиться лечь спать в 22:00, но сонливость появляется лишь ближе к полуночи. Такой дисбаланс может сделать утренние подъемы с будильником тяжёлыми и повлиять на общую производительность в течение дня.
Особенно часто у людей с DSPS возникают сложности с засыпанием, если они ложатся спать рано. Это обусловлено тем, что их внутренние биологические часы подают сигналы на засыпание значительно позднее. Попытки проснуться в обычное время являются результатом недостаточной активности биологических часов, которые обычно участвуют в формировании бодрствующего состояния.
Пациенты, страдающие синдромом задержки фазы сна, могут испытывать трудности в повседневной жизни. Медики рекомендуют акцентировать внимание на нормализации циркадного ритма организма путем регулярного соблюдения режима сна. Существенное значение имеет постоянство времени засыпания и пробуждения.
Врачи предлагают попробовать и другие подходы:
В случае, если стандартные методы не приносят результатов, можно обратиться к терапии ярким светом или хронотерапии, хотя эти методы требуют серьезного вмешательства и могут повлиять на повседневную жизнь.
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