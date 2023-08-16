Синдром задержки фазы сна: откуда берётся усталость при пробуждении

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже при строгом следовании рекомендациям по сну некоторых людей беспокоит недостаточное ощущение бодрости при пробуждении.

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Как пояснили эксперты из Stanford Health Care, это может быть признаками малоизвестного состояния сна, известного как синдром задержки фазы сна (DSPS). Большинство людей, сталкивающихся с этим расстройством, обычно называют себя "совами", так как они остаются бодрыми часть ночи и чувствуют наибольшую продуктивность и активность в это время.

Синдром задержки фазы сна представляет собой нарушение, при котором фаза сна у человека сдвигается на два часа или даже более, что выходит за рамки обычного времени засыпания.

Этот сдвиг фазы сна мешает нормальному пробуждению в установленное время. К примеру, человеку, страдающему от DSPS, может понадобиться лечь спать в 22:00, но сонливость появляется лишь ближе к полуночи. Такой дисбаланс может сделать утренние подъемы с будильником тяжёлыми и повлиять на общую производительность в течение дня.

Особенно часто у людей с DSPS возникают сложности с засыпанием, если они ложатся спать рано. Это обусловлено тем, что их внутренние биологические часы подают сигналы на засыпание значительно позднее. Попытки проснуться в обычное время являются результатом недостаточной активности биологических часов, которые обычно участвуют в формировании бодрствующего состояния.

Пациенты, страдающие синдромом задержки фазы сна, могут испытывать трудности в повседневной жизни. Медики рекомендуют акцентировать внимание на нормализации циркадного ритма организма путем регулярного соблюдения режима сна. Существенное значение имеет постоянство времени засыпания и пробуждения.

Врачи предлагают попробовать и другие подходы:

употребление углеводов за несколько часов до сна,

подбор оптимального положения для сна,

поддержание комфортной температуры в комнате.

В случае, если стандартные методы не приносят результатов, можно обратиться к терапии ярким светом или хронотерапии, хотя эти методы требуют серьезного вмешательства и могут повлиять на повседневную жизнь.

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