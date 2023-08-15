Американские врачи выяснили дополнительную ценность вилочковой железы

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За грудиной расположена небольшая жировая железа, которую в зрелом возрасте часто считают "лишней". Однако недавнее ретроспективное исследование показало, что вилочковая железа имеет большее значение, чем ранее считали специалисты, сообщает ScienceAlert.

Фото: www.gooseart. net/2019/01/well-have-the-first-cure-for-cancer-within-a-year-scientists-claim/

По данным американских исследователей, у людей, перенесших удаление тимуса, повышается риск смертности от различных причин в более позднем возрасте. Кроме того, у них повышается предрасположенность к развитию онкологических заболеваний.

В детстве тимус играет ключевую роль в развитии иммунной системы. При удалении этой железы в раннем возрасте у пациентов наблюдается длительное снижение количества Т-клеток — лейкоцитов, играющих важнейшую роль в борьбе с инфекциями и заболеваниями. У детей, лишенных тимуса, также снижается иммунная реакция на вакцины.

Даже после учета таких факторов, как пол, возраст, расовая принадлежность, наличие рака тимуса, миастении гравис или послеоперационных инфекций, вероятность смертности в течение 5 лет у пациентов, перенесших тимэктомию, была почти в два раза выше, чем в контрольной группе.

Более того, у тех, кому удалили тимус, в два раза чаще развивался рак в течение 5 лет после операции.

Причины такой ассоциации остаются неясными, но исследователи предполагают, что отсутствие тимуса может каким-то образом нарушать нормальное функционирование иммунной системы взрослого человека.

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Тимус. Вилочковая железа. Нахождение, функции