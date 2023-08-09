Польские учёные пересчитали шаги, необходимые для снижения риска ранней смерти

Исследователи из Польского медицинского университета в Лодзи обнаружили, что для снижения риска смерти требуется меньшее количество шагов, чем считалось ранее. Результаты этого исследования были опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии (Eurjpc).

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Исследование включало метаанализ 17 научных работ, в котором приняли участие более 200 000 человек. В то время как общепринятая концепция предполагает необходимость ежедневного выполнения от 8 000 до 10 000 шагов для базового поддержания здоровья, риск серьёзных проблем со здоровьем, независимо от их происхождения, уменьшается с каждыми 500-1000 шагов. Следовательно, увеличение среднего ежедневного количества шагов на 1000 соответствует снижению риска на 15%, а на 500 шагов — на 7%.

Исследование определило минимальное ежедневное количество шагов как 2337: благодаря ему снижается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. 3967 шагов в день дают общее укрепление организму. Точное максимальное количество полезных шагов определить не удалось.

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