Терапевт рассказала, что делать при первых признаках простуды

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа в беседе с Pravda.Ru объяснила, как не дать организму заболеть после переохлаждения.

Фото: Fotodom.ru/DP

Медик объяснила, что люди, испытавшие на себе негативные факторы внешней среды (холод, сырость, ветер) могут заболеть, если у них есть хронические заболевания.

"Если промокли ноги, надо прийти и сразу профилактически подержать ноги в солёной воде, погреться, надеть теплые носки, чтобы не было озноба. Озноб говорит о том, что в организме идет какая-то интоксикация. И чтобы этой интоксикации не было, мы с вами пьём горячий чай, если у человека нет аллергии, то с малиной, если есть аллергия, то с лимоном", — рассказала врач.

Терапевт отметила, что аллергия может провоцировать хронические инфекции.

"Тут один путь — принимать ту терапию, которую обычно люди принимают. Это имеется в виду антибактериальные, противовирусное, что у них является самым ведущим в этой ситуации. Сейчас есть большое количество хороших спреев, которые работают только местно, на всю систему они не действуют, и можно ими пользоваться", — объяснила врач.

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Можно ли простудиться из-за того, что промочил ноги?