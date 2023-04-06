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Ирина Гусакова

Врач: "Боль в ушах может сигнализировать о проблемах с зубами"

2:46
Здоровье » Здоровье и профилактика

Боль в ухе считается одной из самых неприятных и болезненных. При этом многие относятся к её появлению легкомысленно, однако стоит обратить внимание уже на первые звоночки, иначе можно пропустить опасную болезнь. Например, вследствие халатного отношения к своему здоровью можно оглохнуть. О том, что делать, если продуло ухо, рассказал читателям Pravda.Ru терапевт, главный врач клиники "Детокс" Артём Меринов.

Врач: "Боль в ушах может сигнализировать о проблемах с зубами"

Что делать, если продуло ухо

Прежде чем понять, чем лечить больное ухо, стоит задуматься о причине болезни. Чаще всего ушная боль появляется вследствие переохлаждения. А столкнуться с ним можно, если:

  • прокатиться на машине. Казалось бы, как это связано. Однако в весенний и летний сезон водители часто не замечают. как попадают под сквозняк. При этом чаще всего продувает именно левое ухо. Оно и начинает тревожить автолюбителей. Избежать этой боли просто — достаточно уберечь себя от сквозняка и использовать кондиционер.
  • еще одной очевидной причиной может стать работающий кондиционер. Особенно вредно спать под кондиционером.
  • Привычка ходить без шапки или платка может привести к проблемам. 

Стоит отметить, что лечить уши самостоятельно нельзя. Если вы чувствуете даже лёгкую боль, обращайтесь к доктору. Ведь причин её появления множество: от бактериальной инфекции до грибка. А иногда ушная боль может указывать на проблемы стоматологического характера.

Единственное, что можно сделать, принять болеутоляющее для снятия неприятных ощущений. При этом стоит помнить, что у болеутоляющих есть свои противопоказания. Их не стоит принимать людям с болезнями почек, желудка и поджелудочной железы, обострением гастрита и индивидуальной непереносимостью.

Не хотите использовать болеутоляющие? Тогда для снятия болезненных ощущений вам отлично подойдут согревающие компрессы для ушей. Чтобы сделать компресс, возьмите небольшой кусочек ткани, сделайте небольшой надрез, смочите ватку в подготовленном растворе и приложите к уху, а затем хорошо укутайте его.

Однако даже такая процедура вызывает споры среди врачей. Одни полагают, что лечить уши таким путем можно самостоятельно. Другие уверены, самостоятельное лечение ушей невозможно. Главное помнить, самолечение может привести к самым неприятным и неожиданным последствиям. Назначать капли и таблетки может только врач!

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Продуло ухо - как лечить?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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