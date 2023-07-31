В России разработан шприц для самостоятельных инъекций

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из МИСиС (Национальный университет науки и технологий) и Сколково (Инновационный центр) успешно создали умный электронный шприц, известный как "Комарик". Это инновационное устройство позволяет людям самостоятельно делать инъекции, что делает его особенно полезным для тех, кто боится инъекций.

Фото: ixbt .com

Шприц оснащен электродвигателем, который регулирует скорость прокола, а также ограничителем, позволяющим пользователю контролировать глубину инъекции. Игла незаметно активируется кнопкой, а технология панели делает иглу практически невидимой во время использования.

Для дополнительной безопасности "Комарик" оснащен датчиком, предотвращающим случайное срабатывание, а также ограничителем, предотвращающим повторное использование устройства.

Умный шприц поставляется с перезаряжаемой батареей через USB-разъем и может выполнять до 20 инъекций, не требуя дополнительной зарядки.

Разработчики стремятся сохранить цену устройства примерно на уровне 5000 рублей, что делает его доступным вариантом для людей, которые не могут легко получить доступ к инъекциям у врача или нуждаются в немедленном самостоятельном введении.

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