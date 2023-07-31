Когда необходимо справиться с кашлем и простудой, травяные чаи могут принести значительное облегчение. Выбор чая, который лучше всего помогает при симптомах простуды, зависит от того, является ли кашель "непродуктивным" (сухим) или "продуктивным" (наполненным слизью).
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Травяные чаи для лечения сухого кашля
При сухом, надсадном кашле лучше всего использовать лекарственные чаи, содержащие следующие травы:
a) облепиха: облепиха обладает успокаивающими свойствами, снимающими желание откашляться и оказывающими слизестимулирующее действие.
б) мальва: она известна своей способностью успокаивать дыхательные пути и уменьшать раздражение, вызванное сухим кашлем.
в) зефир (Althaea): эта трава помогает успокоить горло и дыхательную систему, облегчая дискомфорт, связанный с сухим кашлем.
д) анис: семена аниса обладают отхаркивающими свойствами, способствуют разжижению слизи и облегчают сухой кашель.
е) солодка (Glycyrrhiza glabra): корень солодки действует как противовоспалительное средство и помогает облегчить сухой кашель.
ж) мулине (Verbascum thapsus): эта трава известна своим успокаивающим действием на дыхательную систему и облегчает сухой кашель.
Травяные чаи для лечения кашля со слизью
При кашле, сопровождающемся выделением слизи, можно использовать травяные чаи, содержащие следующие травы:
a) фенхель: семена фенхеля обладают отхаркивающими свойствами, способствующими более быстрому отхождению слизи из дыхательных путей.
б) цветок липы (липовый цвет): цветки липы успокаивают горло и способствуют более легкому отхождению слизи.
в) бузина (Sambucus): бузина богата антиоксидантами и способствует укреплению иммунной системы, а также облегчает кашель со слизью.
г) вербена (Vervain): вербена обладает спазмолитическими свойствами, снимающими напряжение дыхательных мышц и способствующими очищению от слизи.
Эти растительные средства эффективно снимают симптомы кашля. Однако, помимо чая, существуют и другие домашние средства, которые стимулируют отхаркивание и облегчают кашель:
луковый отвар в качестве сиропа от кашля: он действует как натуральный сироп от кашля, который успокаивает и облегчает симптомы кашля.
тёплое молоко с имбирем и медом: успокаивающий отвар тёплого молока с имбирем и медом поможет облегчить кашель и успокоить горло.
паровая ингаляция с травами, облегчающими кашель: вдыхание пара, настоянного на противокашлевых травах, поможет облегчить дискомфорт в дыхательных путях.
Необходимо отметить, что представленная информация носит исключительно справочный характер. При наличии противопоказаний и побочных эффектов следует проконсультироваться с медицинским работником и воздержаться от самолечения. При появлении первых признаков заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу.
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