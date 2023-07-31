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Терапевт Андреева объяснила, какой чай помогает от кашля

3:24
Здоровье

Когда необходимо справиться с кашлем и простудой, травяные чаи могут принести значительное облегчение. Выбор чая, который лучше всего помогает при симптомах простуды, зависит от того, является ли кашель "непродуктивным" (сухим) или "продуктивным" (наполненным слизью). 

Терапевт Андреева объяснила, какой чай помогает от кашля
Фото: static.toiimg. com/photo/69385334.cms

Травяные чаи для лечения сухого кашля

При сухом, надсадном кашле лучше всего использовать лекарственные чаи, содержащие следующие травы:

  • a) облепиха: облепиха обладает успокаивающими свойствами, снимающими желание откашляться и оказывающими слизестимулирующее действие.
  • б) мальва: она известна своей способностью успокаивать дыхательные пути и уменьшать раздражение, вызванное сухим кашлем.
  • в) зефир (Althaea): эта трава помогает успокоить горло и дыхательную систему, облегчая дискомфорт, связанный с сухим кашлем.
  • г) жеребячья лапка (Tussilago farfara): Ноготки полыни эффективно успокаивают кашлевые рефлексы и способствуют облегчению сухого кашля.
  • д) анис: семена аниса обладают отхаркивающими свойствами, способствуют разжижению слизи и облегчают сухой кашель.
  • е) солодка (Glycyrrhiza glabra): корень солодки действует как противовоспалительное средство и помогает облегчить сухой кашель.
  • ж) мулине (Verbascum thapsus): эта трава известна своим успокаивающим действием на дыхательную систему и облегчает сухой кашель.

Травяные чаи для лечения кашля со слизью

При кашле, сопровождающемся выделением слизи, можно использовать травяные чаи, содержащие следующие травы:

  • a) фенхель: семена фенхеля обладают отхаркивающими свойствами, способствующими более быстрому отхождению слизи из дыхательных путей.
  • б) цветок липы (липовый цвет): цветки липы успокаивают горло и способствуют более легкому отхождению слизи.
  • в) бузина (Sambucus): бузина богата антиоксидантами и способствует укреплению иммунной системы, а также облегчает кашель со слизью.
  • г) вербена (Vervain): вербена обладает спазмолитическими свойствами, снимающими напряжение дыхательных мышц и способствующими очищению от слизи.

Эти растительные средства эффективно снимают симптомы кашля. Однако, помимо чая, существуют и другие домашние средства, которые стимулируют отхаркивание и облегчают кашель:

  • луковый отвар в качестве сиропа от кашля: он действует как натуральный сироп от кашля, который успокаивает и облегчает симптомы кашля.
  • тёплое молоко с имбирем и медом: успокаивающий отвар тёплого молока с имбирем и медом поможет облегчить кашель и успокоить горло.
  • паровая ингаляция с травами, облегчающими кашель: вдыхание пара, настоянного на противокашлевых травах, поможет облегчить дискомфорт в дыхательных путях.

Необходимо отметить, что представленная информация носит исключительно справочный характер. При наличии противопоказаний и побочных эффектов следует проконсультироваться с медицинским работником и воздержаться от самолечения. При появлении первых признаков заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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