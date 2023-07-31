Терапевт Андреева объяснила, какой чай помогает от кашля

3:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда необходимо справиться с кашлем и простудой, травяные чаи могут принести значительное облегчение. Выбор чая, который лучше всего помогает при симптомах простуды, зависит от того, является ли кашель "непродуктивным" (сухим) или "продуктивным" (наполненным слизью).

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Травяные чаи для лечения сухого кашля

При сухом, надсадном кашле лучше всего использовать лекарственные чаи, содержащие следующие травы:

a) облепиха : облепиха обладает успокаивающими свойствами, снимающими желание откашляться и оказывающими слизестимулирующее действие.

: облепиха обладает успокаивающими свойствами, снимающими желание откашляться и оказывающими слизестимулирующее действие. б) мальва : она известна своей способностью успокаивать дыхательные пути и уменьшать раздражение, вызванное сухим кашлем.

: она известна своей способностью успокаивать дыхательные пути и уменьшать раздражение, вызванное сухим кашлем. в) зефир (Althaea): эта трава помогает успокоить горло и дыхательную систему, облегчая дискомфорт, связанный с сухим кашлем.

(Althaea): эта трава помогает успокоить горло и дыхательную систему, облегчая дискомфорт, связанный с сухим кашлем. г) жеребячья лапка (Tussilago farfara): Ноготки полыни эффективно успокаивают кашлевые рефлексы и способствуют облегчению сухого кашля.

(Tussilago farfara): Ноготки полыни эффективно успокаивают кашлевые рефлексы и способствуют облегчению сухого кашля. д) анис : семена аниса обладают отхаркивающими свойствами, способствуют разжижению слизи и облегчают сухой кашель.

: семена аниса обладают отхаркивающими свойствами, способствуют разжижению слизи и облегчают сухой кашель. е) солодка (Glycyrrhiza glabra): корень солодки действует как противовоспалительное средство и помогает облегчить сухой кашель.

(Glycyrrhiza glabra): корень солодки действует как противовоспалительное средство и помогает облегчить сухой кашель. ж) мулине (Verbascum thapsus): эта трава известна своим успокаивающим действием на дыхательную систему и облегчает сухой кашель.

Травяные чаи для лечения кашля со слизью

При кашле, сопровождающемся выделением слизи, можно использовать травяные чаи, содержащие следующие травы:

a) фенхель : семена фенхеля обладают отхаркивающими свойствами, способствующими более быстрому отхождению слизи из дыхательных путей.

: семена фенхеля обладают отхаркивающими свойствами, способствующими более быстрому отхождению слизи из дыхательных путей. б) цветок липы (липовый цвет): цветки липы успокаивают горло и способствуют более легкому отхождению слизи.

(липовый цвет): цветки липы успокаивают горло и способствуют более легкому отхождению слизи. в) бузина (Sambucus): бузина богата антиоксидантами и способствует укреплению иммунной системы, а также облегчает кашель со слизью.

(Sambucus): бузина богата антиоксидантами и способствует укреплению иммунной системы, а также облегчает кашель со слизью. г) вербена (Vervain): вербена обладает спазмолитическими свойствами, снимающими напряжение дыхательных мышц и способствующими очищению от слизи.

Эти растительные средства эффективно снимают симптомы кашля. Однако, помимо чая, существуют и другие домашние средства, которые стимулируют отхаркивание и облегчают кашель:

луковый отвар в качестве сиропа от кашля : он действует как натуральный сироп от кашля, который успокаивает и облегчает симптомы кашля.

: он действует как натуральный сироп от кашля, который успокаивает и облегчает симптомы кашля. тёплое молоко с имбирем и медом : успокаивающий отвар тёплого молока с имбирем и медом поможет облегчить кашель и успокоить горло.

: успокаивающий отвар тёплого молока с имбирем и медом поможет облегчить кашель и успокоить горло. паровая ингаляция с травами, облегчающими кашель: вдыхание пара, настоянного на противокашлевых травах, поможет облегчить дискомфорт в дыхательных путях.

Необходимо отметить, что представленная информация носит исключительно справочный характер. При наличии противопоказаний и побочных эффектов следует проконсультироваться с медицинским работником и воздержаться от самолечения. При появлении первых признаков заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу.

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