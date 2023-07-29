Врач-психотерапевт объяснил, как правильно загадывать желания

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психотерапевт Марк Сандомирский рассказал, как работать с собственными желаниями.

Фото: psychologies.ru

Эксперт объяснил, что очень часто человек отказывается от своих желаний, следуя установкам, навязанным социумом.

Сандомирский отметил, что люди начинают обманывать себя, забывая о том, что ими руководит подсознание. Логика нередко выступает на вторых ролях.

Психотерапев подчеркнул, что желание должно быть реалистичным, оно должно положительно влиять на жизнь человека. Человеку важно при этом пользоваться поддержкой окружающих.

Ранее врач-психотерапевт рассказал, как избавиться от телефонной зависимости.

Специалист рассказал, что есть практики, помогающие извлечь настоящие желания из подсознания. Он советует вести дневник самонаблюдения, в котором должны прописываться планы. Важно научиться слышать себя. Это лучше всего получается в момент ресслабления.

"В состоянии релаксации человек освобождается от внутренних барьеров, думая о своих целях и планах продуктивно, освобождается от негативных эмоций, своих переживаний, чрезмерных тревог и начинает лучше понимать свои цели», — цитирует слова Сандомирского Радио 1.

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Техника исполнения желаний - Ежедневник. Мотивация на успех в жизни