Сон — это одна из самых важных составляющих нашего здоровья, и согласно последним исследованиям врачей, включая сомнологов, кардиологов и неврологов, рекомендуется спать не менее 7-8 часов в сутки.
Это способствует сохранению здоровья сердца, сосудов, нервной системы, а также снижает риск ожирения и диабета второго типа. Но ученые из Гарвардского университета провели интересное исследование, которое показало, что активным и занятым людям можно безопасно сократить время сна на час-другой, и это может стать замечательным подарком для их продуктивности и энергии.
Есть одно условие: нужно спать правильно.
Эксперты в области эволюционной медицины провели масштабное исследование, которое показало, что качество нашего сна зависит не только от его продолжительности, но и от распорядка дня и искусственного света, которому мы подвергаемся. Это открытие было освещено телеканалом "Доктор".
С учетом результатов исследования, соблюдая простые рекомендации, мы можем получить качественный сон, даже ложась спать всего на 6-7 часов, и при этом избежать рисков развития хронических заболеваний, проблем с лишним весом и психических расстройств.
Вот несколько простых правил:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.