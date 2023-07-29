Врачи назвали 3 главных правила для того, чтобы высыпаться за 6 часов

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон — это одна из самых важных составляющих нашего здоровья, и согласно последним исследованиям врачей, включая сомнологов, кардиологов и неврологов, рекомендуется спать не менее 7-8 часов в сутки.

Фото: pixabay. com

Это способствует сохранению здоровья сердца, сосудов, нервной системы, а также снижает риск ожирения и диабета второго типа. Но ученые из Гарвардского университета провели интересное исследование, которое показало, что активным и занятым людям можно безопасно сократить время сна на час-другой, и это может стать замечательным подарком для их продуктивности и энергии.

Есть одно условие: нужно спать правильно.

Эксперты в области эволюционной медицины провели масштабное исследование, которое показало, что качество нашего сна зависит не только от его продолжительности, но и от распорядка дня и искусственного света, которому мы подвергаемся. Это открытие было освещено телеканалом "Доктор".

С учетом результатов исследования, соблюдая простые рекомендации, мы можем получить качественный сон, даже ложась спать всего на 6-7 часов, и при этом избежать рисков развития хронических заболеваний, проблем с лишним весом и психических расстройств.

Вот несколько простых правил:

Обеспечьте полную темноту в спальне. Освещение играет ключевую роль в регулировании нашего биологического часового механизма. Поэтому перед сном убедитесь, что в вашей спальне полная темнота. Используйте шторы или жалюзи, чтобы исключить воздействие лишнего света, который может нарушить естественные процессы организма.

Освещение играет ключевую роль в регулировании нашего биологического часового механизма. Поэтому перед сном убедитесь, что в вашей спальне полная темнота. Используйте шторы или жалюзи, чтобы исключить воздействие лишнего света, который может нарушить естественные процессы организма. Избегайте ноутбука и смартфона перед сном. Электронные устройства, такие как ноутбуки, смартфоны и планшеты, излучают синий свет, который подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Если вы хотите спать крепким сном и просыпаться бодрыми, отложите использование этих устройств за пару часов до сна.

Электронные устройства, такие как ноутбуки, смартфоны и планшеты, излучают синий свет, который подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Если вы хотите спать крепким сном и просыпаться бодрыми, отложите использование этих устройств за пару часов до сна. Соблюдайте регулярный график сна. Наш организм любит ритм и стабильность. Поэтому старайтесь ложиться спать и просыпаться каждый день в одно и то же время, даже в выходные, в отпуске или в праздники. Регулярность поможет вашему организму настроиться на определенный режим сна и бодрствования.

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