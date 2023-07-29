Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сваха Роза Сябитова порадовала поклонников новыми кадрами шоу "Давай поженимся!"
Музыкальный продюсер Алексей Остудин опроверг участие Пугачевой в корпоративах за 50 млн рублей
Хазин: Путин развернул свой генеральный план на 180 градусов
Президент США Байден впервые публично признал седьмую внучку — внебрачную дочь своего сына
Рок-музыканта Гарика Сукачева вынужденно госпитализировали
Правительство России запретило вывозить рис и крупу до 31 декабря
РВ: российский танк в одиночку встретил и уничтожил колонну техники ВСУ
Глава правительства РФ Мишустин подписал запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря
Певица Анастасия Приходько раскритиковала говорящую на русском Веру Брежневу

Врачи назвали 3 главных правила для того, чтобы высыпаться за 6 часов

2:26
Здоровье

Сон — это одна из самых важных составляющих нашего здоровья, и согласно последним исследованиям врачей, включая сомнологов, кардиологов и неврологов, рекомендуется спать не менее 7-8 часов в сутки.

Врачи назвали 3 главных правила для того, чтобы высыпаться за 6 часов
Фото: pixabay. com

Это способствует сохранению здоровья сердца, сосудов, нервной системы, а также снижает риск ожирения и диабета второго типа. Но ученые из Гарвардского университета провели интересное исследование, которое показало, что активным и занятым людям можно безопасно сократить время сна на час-другой, и это может стать замечательным подарком для их продуктивности и энергии.

Есть одно условие: нужно спать правильно.

Эксперты в области эволюционной медицины провели масштабное исследование, которое показало, что качество нашего сна зависит не только от его продолжительности, но и от распорядка дня и искусственного света, которому мы подвергаемся. Это открытие было освещено телеканалом "Доктор".

С учетом результатов исследования, соблюдая простые рекомендации, мы можем получить качественный сон, даже ложась спать всего на 6-7 часов, и при этом избежать рисков развития хронических заболеваний, проблем с лишним весом и психических расстройств.

Вот несколько простых правил:

  • Обеспечьте полную темноту в спальне. Освещение играет ключевую роль в регулировании нашего биологического часового механизма. Поэтому перед сном убедитесь, что в вашей спальне полная темнота. Используйте шторы или жалюзи, чтобы исключить воздействие лишнего света, который может нарушить естественные процессы организма.
  •  Избегайте ноутбука и смартфона перед сном. Электронные устройства, такие как ноутбуки, смартфоны и планшеты, излучают синий свет, который подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Если вы хотите спать крепким сном и просыпаться бодрыми, отложите использование этих устройств за пару часов до сна.
  • Соблюдайте регулярный график сна. Наш организм любит ритм и стабильность. Поэтому старайтесь ложиться спать и просыпаться каждый день в одно и то же время, даже в выходные, в отпуске или в праздники. Регулярность поможет вашему организму настроиться на определенный режим сна и бодрствования.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

10 Крутых Секретов Как Засыпать и Высыпаться За 6 Часов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИА Новости: Киев запретил артистам с Украины исполнять свои песни
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Всё случилось после боя: с чем столкнулся онкобольной доброволец
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Ещё одна звезда отечественных сериалов отреклась от России
Названы пять советских актёров с эталонной красотой
Союзнику РФ слили важный секрет Британии: подробности тайного доклада
Союзнику РФ слили важный секрет Британии: подробности тайного доклада
Последние материалы
Президент США Байден впервые публично признал седьмую внучку — внебрачную дочь своего сына
Рок-музыканта Гарика Сукачева вынужденно госпитализировали
Правительство России запретило вывозить рис и крупу до 31 декабря
РВ: российский танк в одиночку встретил и уничтожил колонну техники ВСУ
Врачи назвали 3 главных правила для того, чтобы высыпаться за 6 часов
Глава правительства РФ Мишустин подписал запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря
Певица Анастасия Приходько раскритиковала говорящую на русском Веру Брежневу
2000-летние останки воина из Британии принадлежали женщине
Жир на животе, а не ИМТ — «надежный показатель здоровья», считают эксперты
Путин заявил, что Кремль отвёл подразделения ВС РФ из-под Киева по просьбе украинских властей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников