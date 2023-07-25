Врач Филёва посоветовала пить чай или кофе с молоком не чаще двух раз в день

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александра Филёва, эксперт из лаборатории "Гемотест", пояснила, почему не рекомендуется употреблять кофе и чай с молоком чаще 1—2 раз в день.

Фото: pixabay.com

В ходе беседы с "Газетой.Ru" она объяснила, что молоко и молочные продукты, богатые кальцием, витамином D и белком, теряют свои полезные свойства в сочетании с кофе или чаем.

Танины, содержащиеся в этих напитках, связываются с белком молока — казеином, из-за чего кальций хуже всасывается организмом. Филёва посоветовала не пить чай или кофе с молоком чаще 1—2 раз в день.

При этом врач отметила, что такие напитки можно употреблять без вреда. Ранее диетолог Лидия Ионова также выразила своё мнение в беседе с НСН о том, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.

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