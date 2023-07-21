Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, почему цельнозерновой хлеб не всегда полезен.
Медик в беседе с Москва 24 рассказала, что воздержаться от употребления цельнозернового хлеба следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и пищевой непереносимостью.
Отказаться от цельнозернового хлеба, по словам диетолога, придётся людям с пищевой непереносимостью злаков или глютена, так как имунная система воспринимает данную пищу как вирусную или бактериальную угрозу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На квартире подозреваемого обнаружили улики.