Врач объяснила, какую угрозу таит в себе цельнозерновой хлеб

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, почему цельнозерновой хлеб не всегда полезен.

Фото: pixabay. com

Медик в беседе с Москва 24 рассказала, что воздержаться от употребления цельнозернового хлеба следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и пищевой непереносимостью.

Отказаться от цельнозернового хлеба, по словам диетолога, придётся людям с пищевой непереносимостью злаков или глютена, так как имунная система воспринимает данную пищу как вирусную или бактериальную угрозу.

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