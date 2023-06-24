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Диетолог заявил: хлеб полезен худеющим

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Здоровье

Употребление хлеба в пищу, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург, помогает похудеть и приносит множество других плюсов, включая следующие.

Диетолог заявил: хлеб полезен худеющим
Фото: pixabay.com

Если предпочитать ржаной или цельнозерновой хлеб, то углеводы усваиваются медленно, что обеспечивает постепенное поступление энергии и продолжительное чувство сытости. Такой вид хлеба способствует снижению общей калорийности питания, защищает от набора веса и возрастных заболеваний, а также является профилактикой диабета, атеросклероза и преждевременного старения, как отмечает доктор.

Кроме того, ржаной и цельнозерновой хлеб богат витаминами, в отличие от белого хлеба, который содержит большое количество калорий и может повышать уровень сахара в крови.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
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Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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