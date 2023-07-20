Не кофеин настраивает людей на работу, а чашка кофе. Учёные выяснили, что бодрит человека сам ритуал и аромат горького напитка. Известный эндокринолог Зухра Павлова приводит данные МРТ-исследований.
"Именно после чашки кофе готовность переключиться с отдыха на обработку задач более высокая. Также у тех, кто пил настоящий кофе, а не просто кофеин в воде, улучшилась рабочая память и когнитивный контроль (внимательность и бдительность)", — сообщает доктор.
Но в данном вопросе важна частота: чем реже человек пьёт кофе, тем сильнее его эффект, утверждает Павлова. Рецепторы привыкают к нему, и воздействие становится слабее. Поэтому в употреблении кофе необходимо знать меру, заключила специалист.
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