Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как выпитая чашка кофе стимулирует нас на роботу.
Павлова отметила, что согласно МРТ-исследованиям учёных, именно чашка кофе, то есть запах, ритуал, настраивает нас на деятельность. При этом не отрицается и бодрящий эффект от самого кофеина.
"У тех, кто пил настоящий кофе, а не просто кофеин в воде, улучшилась рабочая память и когнитивный контроль (внимательность и бдительность)", — написала врач в своём Telegram-канале.
Медик подчеркнула, что чем реже мы пьём кофе, тем сильнее его эффект, так как кофеин вызывает привыкание.
Ранее Зухра Павлова рассказала, как стимулировать выработку гормонов счастья.
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