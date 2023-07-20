Эндокринолог объяснила причину бодрящего эффекта чашки кофе

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как выпитая чашка кофе стимулирует нас на роботу.

Фото: corp.wtcmoscow.ru

Павлова отметила, что согласно МРТ-исследованиям учёных, именно чашка кофе, то есть запах, ритуал, настраивает нас на деятельность. При этом не отрицается и бодрящий эффект от самого кофеина.

"У тех, кто пил настоящий кофе, а не просто кофеин в воде, улучшилась рабочая память и когнитивный контроль (внимательность и бдительность)", — написала врач в своём Telegram-канале.

Медик подчеркнула, что чем реже мы пьём кофе, тем сильнее его эффект, так как кофеин вызывает привыкание.

Ранее Зухра Павлова рассказала, как стимулировать выработку гормонов счастья.

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Почему кофеин бодрит?