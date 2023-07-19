Невролог Алёхина: постоянная усталость может говорить о дефиците витамина В12

Врач-невролог Александра Алёхина рассказала, на какие проблемы в организме может указывать постоянная усталость.

Фото: biomax.org.ua

По словам специалиста, постоянная усталость может указывать на нехватку витамина В12 в организме. Об этом сообщает "МедикФорум".

Дело в том, что витамин В12 поддерживает множество функций организма человека. В частности, он играет важную роль в предотвращении анемии, которая как раз и может вызывать постоянное чувство слабости и усталости. Кроме того, он поддерживает здоровье крови и нервных клеток.

Помимо усталости на дефицит этого витамина могут указывать мурашки по коже, а также потеря веса, добавила невролог.

Восполнить нехватку витамина В12 можно за счёт употребления определённых продуктов питания. В данном случае речь идёт о мясе, рыбе и молочных продуктах.

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"Жить здорово". Дефицит витамина В12. Причина многих болезней