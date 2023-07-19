Врач-невролог Александра Алёхина рассказала, на какие проблемы в организме может указывать постоянная усталость.
По словам специалиста, постоянная усталость может указывать на нехватку витамина В12 в организме. Об этом сообщает "МедикФорум".
Дело в том, что витамин В12 поддерживает множество функций организма человека. В частности, он играет важную роль в предотвращении анемии, которая как раз и может вызывать постоянное чувство слабости и усталости. Кроме того, он поддерживает здоровье крови и нервных клеток.
Помимо усталости на дефицит этого витамина могут указывать мурашки по коже, а также потеря веса, добавила невролог.
Восполнить нехватку витамина В12 можно за счёт употребления определённых продуктов питания. В данном случае речь идёт о мясе, рыбе и молочных продуктах.
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