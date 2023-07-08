Невролог Чудинская рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывают мушки перед глазами

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Галина Чудинская рассказала, о каких проблемах со здоровьем могут говорить мушки перед глазами.

Фото: optikaplus-centr.ru

Специалист отмечает, что такой "феномен", как мушки перед глазами, может быть вызван колебаниями артериального давления. Данный эффект, в свою очередь, может указывать на несколько проблем со здоровьем: возможный криз и гипотонию. Об этом сообщает Газета.Ru.

Часто появление мушек перед глазами вызвано либо низким, либо высоким артериальным давлением. Именно поэтому важно обратиться к врачу при появлении подобных симптомов, подчёркивает невролог.

Кроме того, такое явление может возникать на фоне поражения сосудов системы зрения (ретинопатии). В таком случае человек может ощущать потерю чёткости зрения. Риск развития такого заболевания возрастает после 50 лет, отмечает врач.

Ко всему прочему мушки перед глазами могут быть вызваны и другими проблемами со зрениями. При развитии таких патологий необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

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"Мушки" перед глазами: причины и лечение