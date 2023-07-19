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Инфекционист оценил риск заражения сибирской язвой от сбежавших из больницы в Туве больных

1:31
Здоровье

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Pravda. Ru рассказал, насколько опасно бегство из больницы заражённых сибирской язвой пациентов.

Инфекционист оценил риск заражения сибирской язвой от сбежавших из больницы в Туве больных
Фото: https://properm.ru/news/society/209432/

Четверо заражённых сибирской язвой людей в Туве самовольно покинули медицинское учреждение, не завершив лечение.

Медик объяснил, каков риск заражения сибирской язвой от "сбежавших" из больницы больных.

"Так они уже почти вылечились. Понимаете, если сибирская язва всерьез, человек не может пальцем пошевелить и руку поднять, а не то, что сбегать. Раз сбежали, значит, их уже практически вылечили. Вероятное заражение минимальное остается человеку, если даже какие-то язвочки у них остались, зеленкой будут мазать. Риск от них минимальный", — сказал врач.

Инфекционист подчеркнул, что следует дождаться, пока врач сделает анализ и решит, что опасности больше нет.

"Это нарушение еще и уголовного законодательства. Потому что сибирская язва — карантинная инфекция. И вот это нарушение карантина и постельного режима — это не просто с ангиной сбежал человек. Он сбежал с особо опасной инфекцией. Поэтому их могут привлечь не просто к административной ответственности. Если кто-то заразится, это будет статья. Надеюсь, что никто не заразится", — выразил своё мнение эксперт.

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В Туве выросло число заражённых сибирской язвой
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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